Pablo Sarabia: "El Madrid nunca da por perdido nada y menos a estas alturas"

Maribor (Eslovenia), 7 dic (EFE).- El centrocampista del Sevilla Pablo Sarabia dijo a EFE que el Real Madrid, próximo rival de los sevillistas en Liga, "nunca da por perdido nada y menos a estas alturas" de la temporada, en la que los madridistas están en cuarta posición con 28 puntos, a ocho del líder Barcelona.

Tras certificar el pase del Sevilla a octavos de final de la Liga de Campeones, Sarabia manifestó que ahora aparcan esta competición y se centran en el Real Madrid, que tiene los mismos puntos que el Sevilla, y en la competición liguera, "que es el objetivo principal".

"El del sábado es un partido difícil, pero estamos capacitados. Trataremos de contrarrestar sus armas, que son muchas. Haremos nuestro partido para buscar una victoria", afirmó el centrocampista, quien agregó que saben que los madridistas tienen bajas en defensa que intentarán aprovechar, aunque "el que juegue en esa posición es un gran jugador".

Mostró su certeza en que los de Zinedine Zidane "saldrán a por el partido desde el inicio" y su esperanza en que el tiempo juegue a favor del Sevilla, del que comentó que no puede descentrarse porque los madridistas "tienen jugadores determinantes y no es peor que otros Madrid pese a que no esté logrando resultados".

"Queda un mundo, no han empezado bien pero no se van a rendir. Es un escenario bonito, un partido complicado pero ganar en el Bernabéu es un refuerzo doble", afirmó Pablo Sarabia, quien también señaló que le parece justo el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo "por la temporada que hizo".