Guiño de Zidane a Berizzo y su lucha en la víspera del partido

Madrid, 8 dic (EFE).- El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane tuvo un bonito gesto hacia su colega del Sevilla, el argentino Eduardo Berizzo, intervenido por cáncer de próstata, al que mandó "un fuera abrazo" convencido de que se verán "en la próxima".

"Le mandamos desde el Real Madrid un fuerte abrazo a Berizzo porque creo que mañana no podrá estar con nosotros, pero en la próxima nos veremos. De parte de todo el club le mandamos un abrazo", aseguró Zidane en su primera respuesta de la comparecencia ante los medios de comunicación.

El técnico madridista destacó la dificultad que espera del duelo ante el Sevilla. "Es un equipo que el año pasado hizo una gran temporada y como nosotros están en la Champions por su temporada. Va a ser un partido complicado y difícil porque es un buen equipo, que está bien en la clasificación y que últimamente están jugando muy bien".

Descartó Zidane que sus jugadores hayan cometido un exceso de relajación en LaLiga Santander después de protagonizar un buen inicio de temporada con la conquista de las dos Supercopas.

"Relajación seguro que no porque sabemos de la dificultad de la Liga y del día a día que es nuestro trabajo. Lo vimos el año pasado cuando la ganamos en el último partido. No es relajación, pero a veces no es fácil para los jugadores siempre estar bien", justificó analizando los motivos por los que está a ocho puntos del líder.

"Cada jugador tiene un interés total en estar bien pero la vida hace que no estés bien siempre. Queremos entrenar fuerte para llegar bien al partido. A veces no nos sale bien pero no es una cuestión de querer o no, porque siempre queremos estar bien", defendió.

Por último, en su balance provisional del año, destacó la importancia que tiene para el Real Madrid salir victorioso de los dos partidos ligueros que le quedan en el 2017, ambos en el Santiago Bernabéu, ante Sevilla y Barcelona.

"La vida nos da los que tenemos. Es cierto que podríamos haberlo hecho mejor en este inicio de temporada. Estamos a mitad de camino nada más, creo que nuestros primeros seis meses están bien, podíamos haberlo hecho mejor en Liga pero podemos terminar de una forma fantástica con los dos partidos que nos quedan por jugar y los próximos seis meses podrían ser mejor para todos", sentenció.