Zidane: "Voy a defender a Karim hasta la muerte"

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, hizo una defensa a ultranza del delantero francés Karim Benzema, criticado por su falta de gol en los últimos partidos, elogió su "juego de equipo" y aseguró que lo va "a defender hasta la muerte".

"No estoy de acuerdo con la crítica a Benzema. Con él no miro solo el gol, es un jugador diferente que no va a marcar 50 goles al año, lo sabemos. Ha hecho muchos, pero hace otras cosas que me gustan para el equipo", afirmó.

"Esto es un juego de equipo y para mí él es uno de los mejores en este sentido, el juego de equipo. Lo valoro muchísimo y lo voy a defender como siempre hasta la muerte. No sólo con él, a veces los jugadores no juegan tan bien pero los defiendo cuando lo pasan mal, aunque no es el caso de Karim", añadió.

Lo más positivo que dejó para el Real Madrid la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al Jazira fue la reaparición con gol del galés Gareth Bale. Zidane le ve preparado para jugar una final.

"Estoy muy contento por Gareth, pero por el equipo sobre todo, y contento de verlo con nosotros entrenando con regularidad, que es lo más importante para el jugador y su continuidad. En esta semana juntos le veo muy contento con sus compañeros. A ver su evolución. Mañana es una final y está preparado para estar", destacó.