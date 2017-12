Cristiano: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid pero no depende de mi"

Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje directo al presidente Florentino Pérez al asegurar que le gustaría retirarse en el Real Madrid, pero la renovación que pidió depende de los responsables del club.

"Si es posible, me gustaría mucho retirarme en el Real Madrid, pero no depende de mí. Solo depende de mí lo que hago dentro del campo. Yo no soy el que manda en el club. Hago bien mi trabajo dentro del campo y lo demás no depende de mí. Si es posible me gustaría pero ya veremos", manifestó en rueda de prensa en Abu Dabi.

Cristiano mostró su felicidad por la conquista del Mundial de Clubes y por ser de nuevo decisivo en una final, con un gol que le permite igualar a Pelé, con 7 tantos, en la máxima competición de clubes y ensanchar su registro como máximo goleador histórico del actual Mundial de clubes.

"Estoy muy contento de ganar este trofeo que queríamos. El Real Madrid nunca ganó cinco títulos en un año y estamos muy felices. Los récords vienen de forma natural, me deja muy contento batir un récord más como goleador del Mundial de Clubes", aseguró.

"Yo hablo dentro del campo, es mi trabajo, intento dar lo mejor y que la gente disfrute con mi fútbol. Me siento motivado para jugar, entrenar y disfrutar del fútbol que es lo que más me gusta", añadió.

Preguntado por si ya es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, el portugués reiteró el mensaje que lanzó tras ganar su quinto Balón de Oro, cuando se proclamó el mejor de todos los tiempos.

"No tengo que hablar constantemente de mi mismo, lo que tenía que hablar cuando recibí el Balón de Oro y lo sigo pensando. Soy una persona muy segura. Los números no engañan, hablan por sí solos. Estoy muy feliz, sigo motivado para seguir ganando cosas a nivel colectivo e individual. Me siento bien, con mucha fuerza para seguir mi trayectoria como futbolista y ganar trofeos que es lo que más me gusta", sentenció.