Zidane pide al madridismo que recree el ambiente del Sevilla

Madrid, 22 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió por segundo partido consecutivo el máximo apoyo del madridismo en las gradas del Santiago Bernabéu y que se repita el ambiente creado en la goleada al Sevilla, en un clásico al que advirtió deben ir preparados para animar hasta el último minuto.

Repitió el mensaje Zidane del último partido en el Bernabéu del Real Madrid antes de marcharse al Mundial de Clubes. El técnico francés volvió a pedir el respaldo de su afición para que, junto a sus jugadores, puedan con el Barcelona.

"No me gusta lanzar un mensaje sin que me pregunten, no es lo mío, pero nosotros sabemos que ante el Barcelona, como el día del sevilla, nuestra afición es un plus y es el momento de pedirles otra vez que esté con nosotros", manifestó en rueda de prensa.

"No pido más de lo que hacen porque siempre están detrás del equipo; queremos que estén del minuto 1 al 90 porque no vamos a ganar en quince minutos, pero con paciencia y tiempo podemos ganar. Los necesitamos hasta el final", añadió en un mensaje directo a su afición.