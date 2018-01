Los sinuosos caminos que conducen a Ceballos

Dani Ceballos se marchó el pasado verano al Real Madrid y desde entonces su nombre no ha dejado de estar ligado al Betis de una u otra forma. Los rumores sobre un posible regreso han sido recurrentes, aunque desde el club verdiblanco se ha negado siempre la mayor. Hasta ahora. Desde la entidad de las trece barras entendían que su vuelta podría ser contraproducente. Su adiós dividió a la afición y los rectores entendían que no era el momento de abordar ese asunto, aunque el jugador siempre ha tenido "las puertas abiertas". Sin embargo, ahora las cosas han cambiado ligeramente. El jugador, que ha roto su vinculación con Bahía Internacional, está cansado de su rol en el Real Madrid, donde apenas tiene protagonismo. Ante el Celta no fue ni convocado, por lo que, al parecer, el utrerano ya habría comunicado al Real Madrid su deseo de salir cedido a ser posible en este mercado invernal con un destino claro: el Betis.

Pero esta operación no sería nada sencilla por diversos motivos. El primero tendría que ver con la afición. En el club quieren que, en el caso de acometer su fichaje, cuente con la aprobación generalizada de la parroquia heliopolitana, descontenta en buena parte por las formas en las que dijo adiós en verano. La intención sería negociar un préstamo que fuese más allá del próximo mes de junio, esto es, como mínimo que su paso por Heliópolis sea hasta junio de 2019, algo que parece difícil que vaya a aceptar el Real Madrid. Zidane, por su parte, se había negado en redondo hasta el momento a una posible salida del ex del Betis, por lo que también habría que salvar ese escollo.

Limitaciones

Otro de los problemas a la hora de afrontar la operación sería el apartado económico. El Betis cuenta con importantes limitaciones a la hora de fichar por el tope salarial impuesto por LaLiga.

De hecho, lleva tiempo negociando con la patronal un aumento de este límite en base a las previsiones de crecimiento del club en los próximos años y de los ingresos por televisión. En este sentido, en el caso de decidirse por el utrerano, el Betis tendría que negociar con el Real Madrid fórmulas imaginativas o facilidades económicas para acoger al centrocampista en su plantilla, pues la ficha íntegra de Ceballos es, hoy por hoy, inasumible para el cuadro bético.

Y, por último, otro de los aspectos a tener en cuenta es la necesidad de su fichaje. La dirección deportiva heliopolitana ha estado rastreando el mercado en las últimas semanas en busca de alternativas que cubran las necesidad del equipo principalmente en defensa, donde se busca un central polivalente, y en la vanguardia, donde además de Rubén Castro se precisa otro delantero que cubra la baja de Tonny Sanabria, lesionado de larga duración. El centro del campo no es una prioridad, por lo que Setién tendría que dar el OK a la operación, lo que podría suponer tener que renunciar a la llegada de otro refuerzo que fuese más necesario que el utrerano.