Parejo: "El favorito es el Real Madrid"

El capitán del Valencia, Dani Parejo, señaló en rueda de prensa que considera que el Real Madrid, rival al que reciben este sábado en Mestalla en partido de Liga, es el favorito, a pesar de que les superan en la clasificación y han sido eliminados por el Leganés en la Copa del Rey.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Ayer cayó eliminado y parece que no está bien. Nosotros estamos por delante en la clasificación y jugamos en casa, pero el favorito es el Real Madrid", matizó.

Preguntado por si prefiere recibir al Real Madrid en este momento complicado para el club blanco, apuntó que "nunca se sabe qué es mejor. No están todo lo bien que desean, pero va a ser un partido difícil y muy complicado. No sé si es mejor que llegue bien o un poco herido, nos tenemos que centrar en nosotros y tratar de sacar los tres puntos".

Parejo considera que el Real Madrid es un rival directo en la lucha por las plazas para la próxima edición de la Liga de Campeones, ya que ve complicado que pueda luchar por la Liga.

"Siendo realista y viendo cómo está el Barcelona, es difícil que el Real Madrid se pueda plantear ganar la liga. Está claro que su gran objetivo será quedar segundos en la Liga y eliminar al PSG en la 'Champions'", indicó.

Respecto a la situación que atraviesa el Real Madrid, apuntó que "no sé lo que le pasa. He visto muchos partidos en los que han creado 25 o 26 ocasiones y han perdido cuando lo normal es que ganen. Entras un poco en una dinámica negativa, en la que las cosas no salen, y al final pierdes confianza, entras en una línea negativa y es difícil salir de esa dinámica".

El centrocampista reconoció que el miércoles tuvieron que realizar un gran esfuerzo físico para eliminar al Alavés en la tanda de penaltis en la Copa, aunque señaló que supone una dosis de moral importante alcanzar las semifinales.

"Estamos contentos, costó mucho, sufrimos, pero para estar en semis hay que pasarlo mal. Se vio un equipo unido, ambicioso y competitivo. Estamos cansados porque fueron muchos minutos, pero contentos y reforzados porque estar en semis no es sencillo. Dos que eran favoritos ya no están y eso significa que hemos hecho un gran trabajo y que no es fácil estar en unas semifinales de Copa", dijo.

El futbolista de Coslada afirmó que no tiene preferencia por un rival en las semifinales al señalar que "nos tenemos que centrar en nosotros y afrontar la Copa con la máxima ilusión. Estamos a dos partidos de jugar una final y eso sería muy bonito para el equipo, la ciudad y la afición".

Sobre los objetivos del equipo en esta temporada explicó que "estando vivos en Copa y terceros en la Liga no hay que dar prioridad a ninguna (competición), hay que ir a muerte a por las dos. Estamos en una situación privilegiada, todos hubiéramos firmado estar así al principio de la temporada".

Ante el complicado calendario que han de afrontar en las próximas semanas, comentó que "jugamos el sábado con el Real Madrid, venimos de jugar una prorroga y luego jugamos una semifinal y ante el Atlético fuera en Liga. Son partidos exigentes, pero ahora hay que pensar solo en el sábado y no mirar más allá porque sería un error".

Sobre su renovación, a pesar de que aún le quedan dos temporadas de contrato, expuso que "a día de hoy no sé nada, siempre he sido sincero, no me gusta estar al tanto de todo. Cuando el proceso esté avanzado me gusta saber cómo va todo, pero a día de hoy no sé nada y estoy tranquilo, feliz y contento".

"Si viniera una oferta de renovación, habría que estudiarla, pero ahora mismo estoy muy feliz, mi familia está muy a gusto aquí y al Valencia, siempre lo he dicho, le debo muchísimo", concluyó.