Courtois se deja querer por el Madrid: "Mi corazón está allí".

El portero del Chelsea, Thibaut Courtois, se ha dejado querer por el Real Madrid asegurando que "su corazón está en Madrid", en referencia a que sus dos hijos residen en la capital española, y que esa situación personal "podría afectar si el Madrid está interesado verdaderamente".

En una entrevista concedida a 'Sport Foot Magazine', el exguardameta del Atlético de Madrid aseguró que volverá a Madrid algún día y reconoció que su familia podría influir en su fichaje por el club blanco. No obstante, también informó de que actualmente se encuentra en negociaciones para renovar su contrato con el Chelsea.

"Entiendo los rumores, pero no le presto mucha atención a eso, me concentro en el Chelsea. Si el Madrid me quiere tiene que contactar con el Chelsea, pero nunca lo hicieron. Lo cierto es que algún día regresaré a Madrid. Amo a España, me encantó esa ciudad, pasé tres años maravillosos allí. Cuando me fui, lloré. Mis primeros días en Londres no fueron fáciles: hacía más frío, más negocios... Ahora me siento muy bien aquí", prosiguió el portero.

Courtois es uno de los nombres que se barajan para reemplazar a Keylor Navas, al que han situado en Sevilla para el siguiente curso. El otro que ha sonado y sigue sonando para defender la portería es otro antiguo atlético, David De Gea, actual cancerbero del Manchester United.