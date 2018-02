Stoichkov y Ronaldo opinan sobre el posible futuro 'blanco' de Neymar

El futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. Actualmente es jugador del Paris Saint-Germain, hasta junio de 2022, e incluso recibe un salario estratosférico equivalente a la suma de los sueldos de Cavani y Mbappé. El brasileño es estimado en el equipo francés, que invirtió una gran cantidad de dinero en su fichaje, pero la posibilidad de jugar en el Real Madrid siempre atrajo al futbolista, y a su entorno.

A pesar de que el fichaje por el club blanco supone un importante salto deportivo, el ofrecimiento cuenta con detractores y admiradores. Los últimos en pronunciarse han sido el mítico Hristo Stoichkov, uno de los grandes iconos del barcelonismo, y Ronaldo Nazario, exjugador azulgrana y blanco.

Este jueves, Neymar ha coincidido con su compatriota en un acto promocional de Nike en Londres, y ambos han aprovechado para hablar sobre el fututo del '10' del PSG. Nazario, que ya vistió la elástica del Real Madrid, y la del FC Barcelona, aprovechó para animar a 'Ney' a formar parte del conjunto madrileño y no dejar pasar una oportunidad de tal calibre: "Neymar es un gran jugador, tal vez sea el mejor del mundo en los próximos años, y el Real Madrid necesita tener a los mejores", explicó.

Asimismo, Ronaldo hizo referencia a su propia experiencia, para hacer conocedor al crack brasileño de la experiencia única que supone jugar para el club que dirige Florentino Pérez: "Inicialmente yo tenía planeado estar cinco años en el Inter de Milán, no más. La oportunidad de ir al Real Madrid se me presentó y no podía rechazarla, es un equipo en el que todos queremos jugar. Estuve muy feliz", aseguró el ex jugador.

No obstante, como ya adelantamos, Ronaldo no es la única estrella del fútbol que ha opinado sobre el futuro de el ex azulgrana. En su 52 cumpleaños, Stoichkov aprovechó su comparecencia ante los micrófonos de Radio Marca para 'echar tierra' sobre el máximo rival, señalando que no ve al jugador en el Real Madrid.

El ex futbolista, Balón de Oro en 1994, no pudo evitar comparar al FC Barcelona con el equipo blanco y sentenció de la siguiente forma: "Le deseo todo lo mejor haga lo que haga, pero creo que ya no va a ganar todo lo que ganó en el Barça".

La decisión sobre su futuro queda en las manos de Neymar, sus allegados y su agente, lo que está más que claro es que las opiniones y rumores sobre el mismo no cesarán, habida cuenta de que no es la primera vez que personalidades del fútbol se pronuncian al respecto.