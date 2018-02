Ceballos: "Ya no queda nada"

Dani Ceballos espera reincorporarse pronto a los entrenamientos del Real Madrid. El ex del Betis se recupera de un esguince de tobillo que se produjo en la ida de los cuartos de Copa ante el Leganés y la semana próxima debería unirse al grupo.



El propio centrocampista confirmó su mejoría en las redes sociales con un mensaje en el que señaló que "no queda nada" para su vuelta.



Ceballos ha jugado poco esta temporada e incluso se habló de una cesión al Betis en invierno que no se produjo por un tema burocrático.