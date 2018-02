Los dos nuevos objetivos del Real Madrid

Aunque el Real Madrid ha resurgido como el ave fénix, recortando distancias en Liga, y arrasando en la ida de octavos de final (3-1) ante un París Saint-Germain cuyo entrenador, Unai Emery, recibió abundantes críticas tras varias decisiones erróneas que condenaron a los franceses, lo cierto es que está claro que el nivel del equipo de Zidane aún está lejos del espectáculo mostrado en pretemporada.

Consciente de la necesidad de refuerzos, el área deportiva ya se ha puesto 'manos a la obra' para reforzar la zaga, acusada tras la salida de un fiable Pepe, cuyo lugar no han sido capaces de cubrir correctamente un Nacho que ha tendido a ocupar el lateral izquierdo en más de una ocasión, y un Vallejo castigado por repetidas lesiones; y el centro del campo.

Ante la necesidad en defensa, un nombre parece cobrar especial fuerza, Toby Alderweireld, el zaguero central del Tottenham Hotspur, según adelantaba The Mirror. El fichaje de una de las estrellas de la Premier podría estar más cerca de lo que parece, habida cuenta de la mala relación del futbolista con la directiva y el actual entrenador de los 'spurs', Pochetino. Así, el mercado estival podría traer de vuelta a un jugador que ya conoce la Liga española, tras su experiencia como rojiblanco.

Todo parece augurar que Alderweireld vestirá la elástica blanca, pues a pesar de que tiene contrato hasta junio de 2019 con el Tottenham con una opción de extensión del mismo hasta 2020, que según informa Mundo Deportivo "incluye una cláusula de rescisión de 28 millones de euros en el caso de que" el conjunto inglés no lo venda 14 días antes del cierre del mercado veraniego. Esta cláusula colocaría al jugador aún más cerca del Madrid, a pesar de la lesión que arrastra desde hace tres meses.

El objetivo del Real Madrid sería, en principio, cerrar el acuerdo con el belga antes de su participación en el Mundial. Esta importante cita podría devolver al central a su nivel óptimo de forma justo a tiempo para incorporarse a la disciplina blanca y reforzar la zaga.

El refuerzo en el centro del campo sorprende un poco más. El Madrid no tiene problemas importantes en esa zona, por lo que el interés por Pogba, del que se ha hecho eco L'Equipe, parece más una suerte de capricho y oportunismo que una necesidad real.

El joven centrocampista no atraviesa por su mejor momento en el Manchester United, su rendimiento ha decaído de forma notoria en las últimas semanas, no ha completado ninguno de los partidos con los 'red devils', y para más inri, su relación con Mourinho, quien lo hizo responsable directo de la derrota ante el Newcastle de Benítez está bastante resentida y tirante.

Todos estos factores, la calidad del jugador, a pesar de su juventud, y su incomodidad en la demarcación de doble pivote, incluso pidió a Mourinho que cambiase el esquema y lo colocase en el lateral, harían más que factible una contratación soñada por el equipo blanco. No obstante, lo bueno nunca es fácil, y el Manchester United no pondrá fácil al Madrid la contratación del '6' 'red', según adelanta The Sun, quien recalca que el futbolista solo ha cumplido dos de los cinco años de contrato que pactó con el Manchester United.

El Madrid está convencido de luchar por hacerse con los servicios del futbolista, que podría ser una importante incorporación a la plantilla de Zidane. Sin embargo, 'el capricho' no le saldrá barato, pues según info Marca, el conjunto inglés no estaría dispuesto a aceptar una cifra inferior a 135 millones de euros.

Dos estrellas del mundo del fútbol, con renombre, calidad, y que podrían aportar muchísimo a un Madrid cuya consigna parece clara: Reformarse o morir. Habrá que esperar a la apertura del mercado estival para ver si Alderweireld y Pogba recalan finalmente en el Real Madrid, lo que sí está claro es que los rumores en cuanto a posibles contrataciones no cesarán hasta entonces.