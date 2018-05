Ceballos está en el punto de mira del Milan

Suenan cantos de sirena desde Italia para Dani Ceballos, concretamente desde el AC Milan. Según diversas informaciones procedentes del país transalpino, el conjunto 'rossonero' estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros por el jugador utrerano.

El futbolista y su entorno no verían con malos ojos un cambio de aires, ya que el propio Ceballos quiere jugar y tener protagonismo dentro del equipo, algo que no está teniendo en el Real Madrid, donde Zidane no parece apostar por él.

Los planes de la entidad italiana pasarían por convertir al exjugador bético en su nuevo cerebro para los próximos años. La operación no sería una quimera, ya que los de San Siro cuentan con una importante inyección económica desde la llegada al club del propietario Yonghong Li.

Si el fichaje finalmente llegara a buen puerto, los dos clubes sevillanos, Sevilla y Betis, se llevarían un trozo del pastel. Al haber contado con Ceballos dentro de sus filas en las categorías inferiores, los de Nervión y Heliopólis ingresarían un porcentaje del traspaso correspondiente a los derechos de formación.