Mido: "El Real Madrid quiere a Salah"

El jugador del FC Liverpool Mohamed Salah se encuentra en el mejor momento de su carrera. En la Premier League acumula 30 goles en 32 encuentros y diez asistencia.

Ha sido una de las estrellas de la Champions League, efectuando ocho dianas, y haciendo dos de los goles decisivos que han desbancado al Manchester City de la competición.

Sus actuaciones en Europa han supuesto que clubes como el Real Madrid se interesen por el jugador, que encabeza la lista para la Bota de Oro, sumando 40 goles en 45 partidos oficiales.

Así lo ha desvelado su compatriota Mido, exjugador del Ajax, Celta o Tottenham, en el medio egipcio King Fut: "Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto, pero en mi opinión Mohamed Salah es el mejor jugador de la historia del fútbol egipcio. La mentalidad de Salah es mucho mejor que la mía. Cuando era joven no recibí ningún consejo, y esto me haría daño más tarde. Pudimos ver su nivel mental cuando jugaba en el Chelsea".

El extremo derecho tiene contrato hasta el verano de 2022 con el club inglés, pero un coloso como el Real Madrid podría seducir al egipcio, ya que tiene la intención de remodelar la delantera para la próxima campaña: "El Real Madrid lo quiere. Todos hemos visto las malas actuaciones de Gareth Bale y Karim Benzema con el 4-4-2. El Madrid sería capaz de usar las virtudes de Salah? Tenía miedo de que Salah fracasara en Liverpool, pero creo que está listo para pasar al siguiente nivel. El Madrid sería capaz de usar sus puntos fuertes".