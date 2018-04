Varane: ´Lo que aporta Benzema al equipo es enorme´

Madrid, 18 abr (EFE).- Raphael Varane, central del Real Madrid, salió en defensa de su compatriota y compañero Karim Benzema y aseguró que su aportación al equipo es muy importante independientemente de que esté o no acertado de cara a puerta.

"Lo que aporta al equipo es enorme a nivel de movimientos, de calidad de pases. Esta temporada le cuesta más marcar goles pero en una carrera también pueden pasar estos momentos. Nosotros siempre le apoyamos porque sabemos la calidad que tiene, lo que puede dar al equipo. Sabemos que es un gran jugador. Siempre le animamos", dijo.

"Claro que le molesta cuando no marca porque tiene ganas. Sabe que el fútbol no es solo marcar goles. Es un nueve, está claro, siempre quiere marcar pero también da muchas cosas diferentes. Si tiene estas ganas yo creo que volverán pronto los goles de Karim y nos van a venir muy bien en el final de la temporada", añadió en zona mixta tras el empate a uno ante el Athletic de Bilbao.

Además habló sobre una entrevista del propio Benzema en la que entre otras cosas afirmaba que no canta el himno de 'La Marsellesa' porque llama a hacer la guerra: "Hay muchos que la cantan y muchos que no. Si se quiere hacer polémica se puede hablar de los que no lo hacen pero cada uno cree en lo que quiere. Lo importante es que cuando juega con la selección lo ha dado todo por esta camiseta, eso es lo más importante. Que cante o no es su decisión, es un hombre mayor. Que haga lo que quiera".

"Karim dice lo que piensa, lo que cree. Ha sido sincero, luego uno puede interpretarlo como él quiera. Siempre intenta dar lo mejor. No ha dicho solo esto en la entrevista, hay otras cosas muy interesantes como cuando habla de sí mismo y de lo que ha hecho para estar aquí diez años. Habla claro y dice lo que piensa. Puede molestar a gente, puede picar, pero ha sido sincero y nada más", indicó también.

Preguntado por los pitos hacia el delantero de la grada, manifestó: "Se puede entender porque es un público exigente y pide más goles a Karim pero muchas veces juega bien y da muchas cosas al equipo. Es normal esa exigencia de marcar goles pero sabemos que necesita apoyo porque con la calidad que tiene si además de jugar bien hace goles va a ser un apoyo enorme en este final de temporada".

Para Varane hoy fue un día especial porque igualó el número de partidos jugados en el club por Zinedine Zidane, su actual entrenador: "Es un gran orgullo para mí igualar los partidos del míster, que es un ídolo. Más como francés".

Por otro lado hizo análisis del choque ante el Athletic: "La actitud ha sido buena. Nos ha faltado marcar las ocasiones que hemos tenido, en la primera parte podíamos haber marcado cuatro goles. Nos ha pasado más veces esta temporada. En liga nos ha costado un poco pero la actitud ha sido buena y hemos luchado hasta el final con nuestros valores".