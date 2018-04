Jesús Vallejo: "El Bayern es un equipazo"

El central del Real Madrid Jesús Vallejo calificó como "un equipazo" al Bayern Múnich, su rival en una semifinal de la Liga de Campeones que, considera, "muy igualada". A escasos días del partido de ida de las semifinales en el Allianz Arena de Múnich, el central madridista Jesús Vallejo pasó el "Test de vestuario" de Mahou Cinco Estrellas. "Ellos son un equipazo. Nosotros lo tenemos muy claro, tenemos que preparar muy bien ese partido en Múnich y luego la vuelta en el Bernabéu", reveló el central zaragozano.

Vallejo, que vive su primera temporada en el Real Madrid, aseguró: "A nivel personal está siendo un año muy bueno y a nivel profesional he tenido algún contratiempo en forma de lesión, pero cuando me ha tocado jugar me he adaptado bien a mis compañeros". "Tuve muy buenas sensaciones contra la Juventus, no fue un partido fácil pero el equipo supo aguantar bien. Me quedo con que pasamos a semifinales que es lo más importante y con mis sensaciones de seguir sumando minutos", completó Vallejo.

El central madridista reveló junto al cómico Miki Nadal interioridades del vestuario madridista y aseguró que Carvajal "va al baño a rezar un padre nuestro" antes de los partidos. El lateral, además, "es el que más vídeos pasa por whatsapp y el que más juega a videojuegos junto con Ceballos". Sobre Asensio, Vallejo descubrió que "siempre está de bromas y transmite mucha alegría. Es de los que más le gusta ver series y comentarlas junto con Casilla. Isco tiene fama de dormir mucho en su casa", añadió.

Para Jesús Vallejo, Cristiano Ronaldo, "imita muy bien a los compañeros, por ejemplo sabe hacer muy bien la forma de andar de Varane". Marcelo y Ramos, por su parte, son los que se encargan de poner la música en el vestuario: "Hay bastante variedad", aseguró. A la hora de recomendar restaurantes, Vallejo opta por Nacho: "Me recomienda buenos sitios y tenemos gustos parecidos, suele acertar". El central, internacional con la selección española sub-21, ve además a su compañero como entrenador: "Está muy metido en los entrenos y luego por la planta que tiene, cuando le ves en traje, ves que da la talla como entrenador".

Vallejo también reveló alguna curiosidad sobre él mismo: "Me gusta cambiar camisetas, tengo de compañeros con los que jugué en Zaragoza como Diego Rico, Cabrera o Ángel. Intento además cambiar con centrales, tengo las de Thiago Silva y Chiellini".