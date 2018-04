Zidane: "Para nosotros no existe cagarnos en los pantalones"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que para su equipo "no existe cagarnos en los pantalones", si no disfrutar de los grandes partidos como el que encara en el Allianz Arena en la ida de semifinales ante el Bayern Múnich.

Preguntado por viejos enfrentamientos y cruces de declaraciones en antiguos clásicos europeos, como cuando el centrocampista bosnio Hasan Salihamidzic aseguró que "el Madrid se caga en los pantalones bajo presión", Zidane no pudo contener la risa y dejar el titular de la víspera del gran duelo del Allianz Arena. "Puede pasar de todo pero para nosotros no existe cagarnos en los pantalones. Tenemos la suerte de jugar estos partidos y como entrenador, jugador o aficionado es al revés, disfrutamos de estos partidos", manifestó en rueda de prensa.

El técnico madridista aseguró que su equipo llega a la gran cita "anímica y físicamente bien" y lo ve "preparado para hacer un gran partido" ante un rival que dijo ha cambiado la llegada de Jupp Heynckes. "Ha cambiado al Bayern por algo muy bueno que ha hecho. Es un entrenador al que tengo máximo respeto por lo que ha hecho en el fútbol, en el Bayern y en el Madrid también hizo grandes cosas. Es admirable, solo puedo decir palabras buenas para este señor", elogió.

Para derrotar al Bayern, aseguró Zidane que tendrán "que hacer un gran partido" y huyó del papel de favorito. "No hay nada de favoritismo ni para uno ni para otro. Es una semifinal completamente distinta a lo que pasó el año pasado. Estamos preparados para jugar un buen partido pero sabiendo que vamos a tener que sufrir".

Reflexionó Zidane sobre el gen ganador del Real Madrid en una competición como la Liga de Campeones. "Es una determinación que tenemos, es el ADN de este club. Se ve cuando miras la historia y la trayectoria del Real Madrid, pero al final es la determinación porque juegas contra equipos muy buenos. Este año lo hicimos y mañana otra eliminatoria complicada".

No quiso dar pistas sobre quien completará su once entre Karim Benzema, Marco Asensio o Lucas Vázquez, y la defensa que realiza del delantero francés la extendió a todo su equipo. "Los voy a defender hasta el final, mientras esté en el banquillo del Real Madrid porque son los que me dan la satisfacción cada día. A veces podemos fallar pero les tengo que dar las gracias porque luchan, batallan y corren. Apoyo siempre a todos mis jugadores".

Valoró positivamente el regreso de Sergio Ramos tras perderse la vuelta de cuartos de final ante la Juventus. "Es nuestro capitán, nuestro líder, un jugador muy importante para nosotros. Si está Sergio mejor para el equipo". Y deseó que Cristiano Ronaldo extienda su racha goleadora. "Sabemos el peso de Cristiano y lo que hace. Espero que esté bien mañana y pueda marcar, es la idea como siempre. Estamos en semifinal y más que pensar en ganar la Champions es hacer un gran partido. Vamos a jugar contra un equipo que tiene historia, un club importante que lo está haciendo bien. Hay que hacer un gran partido".

Por último, valoró el buen momento que protagoniza el Real Madrid en Liga de Campeones comparado con la Liga. "Ha sido una temporada un poco rara y complicada. En la Liga tienes que estar muy enchufado cada tres días y no lo estuvimos en el inicio. Tuvimos dificultades". "También hay que ver la temporada que está haciendo el Barcelona y nosotros no estuvimos tan finos en regularidad. Ahora tenemos la Champions, estamos en semifinales, no significa nada pero estamos en un momento bueno que hay que aprovechar aunque vamos a jugar ante un rival muy bueno", sentenció.