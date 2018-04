Lucas como parche o Nacho sin ritmo, la duda de Zidane en el lateral

Madrid, 29 abr (EFE).- La lesión sufrida por Dani Carvajal en el Allianz Arena y la falta de confianza en Achraf Hakimi en duelos de entidad desde la eliminación de Copa del Rey, deja a Zinedine Zidane con la duda entre usar a Lucas Vázquez, como solución de urgencia, o forzar el regreso de Nacho Fernández, sin ritmo de competición.

Lucas Vázquez de lateral no fue un recurso del gusto de Zidane nunca. "No es que no lo haya hecho bien, lo ha hecho perfecto, pero no me gusta porque Lucas no es lateral", aseguró el técnico francés después de un triunfo el 21 enero 2017 ante el Málaga cuando se veía obligado a cambiar la demarcación de su extremo derecho.

En ese momento, el Real Madrid sufría una plaga de lesiones. Disputaba el encuentro sin Dani Carvajal lesionado ni Danilo que se resentía de su lesión. Además, Marcelo sufría un problema muscular que obligaba a Nacho a cambiar de banda y Luka Modric también tenía que ser sustituido durante el partido por molestias.

El panorama actual no es tan desesperanzador para Zidane, que solo contará con la baja segura de Carvajal para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, tras sufrir una lesión muscular en Alemania, y la duda de Isco Alarcón por un esguince de tobillo.

La ausencia de Carvajal la agrava el estado de Nacho. Este domingo entrenó por primera vez tras un mes de baja junto a sus compañeros y le falta ritmo de competición para medirse a un Franck Ribery que fue el mejor del Bayern en la ida.

Nacho sufría la primera lesión de su carrera el pasado 31 de marzo, en la visita liguera a la UD Las Palmas, y desde entonces ha ido cumpliendo paso a paso los plazos marcados para la recuperación de la rotura en el músculo semitendinoso del muslo derecho. Está recuperado, en condiciones de reaparecer, pero Zidane ha mostrado pocas esperanzas por la exigencia física que espera para el partido.

La opción del marroquí Achraf, aunque es el relevo natural de Carvajal, parece ser la que menos opciones tiene. Los nervios que expresó en un momento de dificultad ante el Leganés en Copa del Rey juegan en su contra y desde entonces Zidane tiró de Nacho como lateral derecho cuando llegó la baja de Carvajal en algún partido importante.

Así las cosas, la opción que gana más fuerza es retrasar la posición de Lucas en una situación que no es nueva para el futbolista gallego. Con Rafa Benítez en el banquillo llegó a jugar tres partidos en la demarcación de lateral y aunque no tiene los automatismos de un defensa, Zidane estudia ubicarle en defensa con un sistema de ayudas en el marcaje a Ribery.

Es la principal duda de un equipo titular en el que la ausencia de Isco la ocuparía Karim Benzema en ataque y el Real Madrid comenzaría con Keylor Navas, Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Benzema y Cristiano Ronaldo.