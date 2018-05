Marcelo: "Es mano, me da en la mano y es penalti"

Una vez más, una eliminatoria de Champions del Real Madrid volvió a dejar una jugada polémica que en esta ocasión, volvió a favorecer al conjunto blanco. En el encuentro de ayer que enfrentó al Real Madrid contra el Bayern de Múnich, justo antes del descanso, un centro lateral de Kimmich fue despejado por Marcelo en el borde del área. En las imágenes, se ve claramente como el jugador brasileño se ayuda de su mano para conseguir despejar el balón.

La jugada, que hubiera supuesto penalti para el Bayern, fue vista por todo el mundo menos por el árbitro, el turco Çakir. Una jugada tan clara que hasta el propio Marcelo la tuvo que reconocer en zona mixta después de terminar el partido. "Es mano, me da en la mano y es penalti. Si digo que no me da estoy mintiendo, pero el fútbol es así. Yo no hablo de los árbitros pero está claro que a veces se equivoca a nuestro favor y otras veces en contra, pase lo que pase hay que jugar al fútbol", dijo el lateral.