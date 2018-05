Zidane: "No hay que pensar en posibles lesiones, solo en el partido"

Madrid, 5 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó claro que apostará por el mejor once del que disponga, sin arriesgar con ninguno de sus jugadores tocados, pero sin "pensar en posibles lesiones" del resto de titulares, que jugarán en el Camp Nou pensando "solo en el partido".

"No hay que pensar en posibles lesiones, solo en el partido. Es cierto que este año, como el campeonato ya se ha decidido, hay menos expectación, pero cuando empiece no habrá poca", opinó.

"No me da miedo para nada (las posibles lesiones), no pienso en eso, si no mañana no vamos a jugar, ni ninguno de los partidos que nos quedan. Vamos a jugar como siempre, a intentar hacer lo máximo para ganar con los jugadores que van a jugar. No pienso en lesiones, la única cosa es que el jugador que no está al cien por cien no va a jugar, pero los demás van a jugar sí o sí", aclaró.

El técnico madridista ve a sus jugadores "descansados y preparados para jugar el clásico" después del gran desgaste físico que realizaron en Liga de Campeones el pasado martes ante el Bayern Múnich para alcanzar la final. Pese a no jugarse nada más que el orgullo en el clásico, dejó claro que saldrán para buscar el triunfo.

"Es un partido en el que nos jugamos tres puntos que no van a cambiar la clasificación pero tenemos que jugar bien, hacer un buen partido, todo lo posible para ganar como siempre. En un partido contra el Barcelona hay más motivación, los resultados han sido buenos allí últimamente pero las cosas cambian de repente. Vamos a intentar ganar", advirtió.

No quiso emplear la palabra fracaso para hablar de la Liga del Real Madrid: "Fracaso no pero no es una buena temporada en Liga, sobre todo nuestro inicio, el final está mucho mejor"; y prometió lucha hasta el final por acabar en la segunda posición, descartando jugar con varios canteranos algún partido.

"No va a pasar conmigo, tenemos cuatro partidos y los vamos a jugar de la mejor manera posible porque hay que acabar lo más arriba posible y preparar la final de la Champions. Se hace con la intensidad de los partidos. Estoy convencido", opinó.

Zidane elogió a los dos jugadores claves en el pase a la final de la Liga de Campeones, el costarricense Keylor Navas y el francés Karim Benzema. Tras sufrir críticas fueron decisivos frente al Bayern con las paradas salvadoras del primero y el doblete del segundo.

"Lo primero que hay que destacar es su personalidad porque se abstraen muy bien de las críticas. En segundo lugar, para mí los grandes jugadores y los que marcan las diferencias lo hacen en los partidos importantes y ellos han demostrado que en una semifinal lo han hecho muy bien. Antes tuvieron momentos complicados, como todos los jugadores en una temporada en la que hay altibajos, pero han demostrado que aunque les critiquen, en los momentos clave hay que contar con ellos. Estoy muy contento por los dos y por el equipo".

Y terminó hablando sobre la entrada del vídeoarbitraje en el fútbol español. "Seguramente se hablará menos de los árbitros por el VAR que desde el próximo año va a estar e irá a más. Hay que aceptarlo porque es la tecnología y se debe hacer pero por alguna razón mía no comparto algunas cosas. Es natural que se va a utilizar".