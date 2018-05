Zidane: "Todo lo que se dice en cuanto a arbitrajes es falso"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las críticas que ha recibido la clasificación de su equipo a la final de la Liga de Campeones, tras los arbitrajes en los partidos de vuelta de cuartos de final frente al Juventus y de semifinal ante el Bayern, al afirmar que merecieron estar en Kiev.

"Todo lo que se dice en cuanto a arbitrajes es falso", respondió Zidane molesto tras la polémica que se montó con el penalti a Lucas Vázquez en el minuto 93 ante el Juventus y la mano de Marcelo no señalada contra el Bayern.

"No me voy a meter en eso, nosotros merecíamos estar en la final por lo que hemos hecho desde el principio de la temporada. Además, con todos los partidos ganando con dificultades, como debe ser, pero no podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros porque ahí no voy a entrar, no va a cambiar nada de lo que uno dice", añadió.

Para Zidane, se debe dar valor a que el Real Madrid haya alcanzado su tercera final consecutiva de la Liga de Campeones y tenga la opción de ganar la decimotercera Copa de Europa. "Lo importante es que valoremos lo que hicimos, es lo que nos importa más".

"Los que dicen que no merecemos estar en la final les contesto diciendo que luchamos y corrimos en el campo contra PSG, Juventus y Bayern, que no es poco", sentenció.