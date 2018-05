Casemiro: "El resultado es justo, pero debió pitar penalti sobre Marcelo"

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, reconoció que el empate a dos tantos en el clásico del Camp Nou es un "resultado justo" pero opinó que el colegiado "debió pitar penalti sobre Marcelo".

"Hay un poco de dudas en las jugadas, hemos perdido el control del partido y ellos con uno menos, la calidad de Messi marca la diferencia en el 2-1 y sin Cristiano perdemos en la segunda parte. El resultado es justo pero el árbitro debió pitar un penalti claro sobre Marcelo", manifestó en Movistar +.

Casemiro no quiso señalar al árbitro Alejandro José Hernández Hernández. "Tenemos que dejar claro que el empate no es culpa del árbitro pero hay dudas en las jugadas, él quiso hacer lo mejor. Ha sido un gran partido de los dos equipos. He disfrutado mucho".

"No podemos hablar del árbitro, siempre quiere hacer lo mejor. Hoy se ha equivocado y no hay que hablar de él. Los dos equipos han querido jugar bien, buscar la victoria, hemos demostrado que somos los dos mejores equipos de la liga", añadió.

El brasileño no cambia su situación con el Real Madrid, en la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones, por el doblete del Barcelona.

"Yo me quedo con la final de Champions, enhorabuena a ellos por su liga, han ganado más puntos que nosotros porque perdimos puntos importantes, pero tenemos una gran oportunidad para demostrar que somos los mejores de Europa", sentenció.