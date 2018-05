Remodelar el Santiago Bernabéu costará unos 400 millones y ACS no participará

Remodelar el Santiago Bernabéu costará unos 400 millones y ACS no participará

El presidente del Real Madrid y de ACS, Florentino Pérez, ha estimado hoy que las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu, cuyo presupuesto asciende a unos 400 millones de euros, se adjudicarán a principios del próximo año y ha avanzado que su grupo constructor no participará en ellas. En declaraciones a la prensa tras la Junta de accionistas de ACS, Florentino Pérez ha explicado que no participará en las obras en virtud de un acuerdo de la Junta directiva del Real Madrid, cuyos miembros se comprometen a no participar con sus respectivos negocios en asuntos relacionados con el club. "Las obras son muy complicadas. Hemos hecho el proyecto de urbanización y parcelación. Ahora estamos con el proyecto de ejecución que se tarda mucho", ha dicho Florentino Pérez.

A mediados de abril, la Junta de Gobierno de Madrid aprobó el proyecto de reparcelación para remodelar el estadio Santiago Bernabéu, un paso que permite demoler las dos torres circulares enclavadas en los extremos de la fachada oeste del estadio y el centro comercial conocido como la Esquina del Bernabéu. Dicho trámite es previo a la obtención de los permisos necesarios para ejecutar la remodelación del estadio y su entorno, que afecta a una superficie de 82.807 metros cuadrados. El proyecto de reparcelación -sin modificación alguna de superficie- supone la regularización administrativa de determinados espacios actualmente destinados a usos de viario público y deportivo privado. La totalidad de los costes de la actuación en concepto de cargas y obras de urbanización corren a cargo del promotor, que es el Real Madrid Club de Fútbol.

Una vez finalizadas las obras de urbanización, en la zona del paseo de la Castellana se situará una zona verde de 12.003 metros cuadrados, y el resto de la superficie pública se destina a viario perimetral del estadio, con una superficie total de 32.269 metros cuadrados. La zona limita al norte con la calle de Rafael Salgado, al este con la plaza de los Sagrados Corazones y la calle Padre Damián, al sur con la avenida de Concha Espina y al oeste con las vías laterales de servicio del paseo de la Castellana.

El Santiago Bernabéu espera estrenar en el año 2022 una cubierta abatible que le dará un aspecto exterior futurista, doce metros más de altura y un hotel de lujo dentro del templo del equipo blanco, que en el 2017 celebró el 70 aniversario del estadio.