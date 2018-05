Marcelo: "Lo que hicimos en el pasado no cuenta"

Madrid, 21 may (EFE).- Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, huyó del papel de favorito en la final de la Liga de Campeones de Kiev ante el Liverpool, al asegurar que lo que hicieron "en el pasado no cuenta" y defender que "en una final puede pasar de todo".

Marcelo no quiere que se señale al Real Madrid como el gran favorito a conquistar la que sería su tercera Liga de Campeones consecutiva. "En una final puede pasar de todo. Hemos estado entrenando muy bien y nos estamos preparando".

"No cambiaremos nada de lo que hacemos normalmente. Lo más importante es dar todo lo que puedas en el partido para poder salir del campo con la seguridad de haberlo dejado todo en el terreno de juego y de haber hecho lo que el entrenador nos pida. El objetivo es jugar bien y ganar la final", señaló en declaraciones a UEFA.

Haber sido el primer equipo en mantener la corona en la competición más prestigiosa no es algo que tengan en mente los jugadores madridistas. "Jugar la Champions League es una satisfacción para cualquier jugador y ganarla es un punto culminante en la carrera de un jugador".

"Fue espectacular, pero en el fútbol te tienes que poner a prueba cada año. Queremos ganar en 2018 y pensamos solo en el presente. Lo que hicimos en el pasado se queda ahí, no cuenta", añadió.

Sobre el Liverpool destacó el peligro de todo el bloque. "Cada partido es diferente y el Liverpool no es solo Salah, tienen a Firmino y Mané también. Tienen algunos jugadores que pueden cambiar un partido, sobre todo en una final, y somos conscientes de que no podemos concentrarnos en un jugador en particular".