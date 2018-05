Casemiro: "El Real Madrid no es favorito, hay que respetar al Liverpool"

Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, afirmó este martes que su equipo no es el favorito para ganar la final de la Liga de Campeones y pidió respeto para su rival, el Liverpool.

El jugador sudamericano recordó la eliminatoria de octavos de final en la que desde muchos sectores daban por hecho que el París Saint-Germain iba a eliminar al Real Madrid. Ahora, meses después de aquello, Casemiro no quiere que su club tengas esas mismas sensaciones pero al revés. "Me quedé feliz tras el partido de París. También por mi gol, pero por todo el equipo. Ellos eran favoritos, se decía que iban a pasar. Ese partido fue muy especial para nosotros. Nos molestó, porque en el fútbol hay que jugar y luego ganar. El Real Madrid no es favorito, hay que respetar al Liverpool. Claro que nos molesta. Ahora nos pueden decir que somos favoritos, pero hay que respetar al rival", explicó.

Casemiro dijo que el Real Madrid está "trabajando" para ganar otro título y reconoció que el sábado ante el Liverpool llegará el momento "más difícil". "Queremos seguir haciendo historia. Es difícil llegar a una final. Yo sé cuál es mi trabajo, sé que no es hacer gol. Mi trabajo es ayudar a mis compañeros, dar equilibrio al equipo. En el Liverpool, sabemos que los tres de arriba están en un momento muy dulce de su carrera. Pero no sólo hay que respetar a los tres, también a todos los demás", concluyó.