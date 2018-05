Isco: "Estoy muy contento en el Madrid y feliz con mi carrera"

Isco Alarcón expresó este martes la felicidad que siente por jugar en el Real Madrid y por la evolución de su carrera, descartó que haya pensado en abandonar el club a final de temporada y reconoció que se siente "importante".

"Al final todos los rumores de que Isco se va y no está contento son mentira, siempre he dicho que estoy muy contento en el Real Madrid. Vine muy joven para estar muchos años, he madurado, soy más completo como jugador, estoy muy contento en el Madrid y feliz con mi carrera", dijo a los medios en el día de puertas abiertas del club antes de la final de la Liga de Campeones. "Sacan de contexto las palabras que digo, en ningún momento dije que aquí no me sentía importante, obviamente me siento importante tras jugar muchísimo este año. Ojalá podamos ganar la 'Champions', que es lo más importante", añadió.

Sobre el Liverpool, el centrocampista malagueño destacó que juega "un fútbol atractivo" que le gusta mucho, pero trasladó la preocupación al conjunto inglés. "Más que pensar en ellos, tenemos que hacer nuestro fútbol, jugar con el estilo que nos ha llevado de nuevo a la final de la 'Champions'. Ellos se tienen que preocupar de nosotros y del talento que tenemos. Es una final que se decidirá por pequeños detalles", afirmó.

Isco aún no sabe si será titular y subrayó, en tono de broma, que elegir el once de la final "es un marrón" que se debe comer Zinedine Zidane. "Este tipo de partidos a todos los jugadores nos gusta jugarlos. Es la final de 'Champions', un partido con mucha repercusión, pero sólo pueden jugar once y el Madrid tiene una plantilla gigante con mucho talento y calidad. Decide el mister y lo importante es estar todos juntos, titulares y banquillo, enchufados porque la 'Champions' es de todos, no solo del once titular", reflexionó.

Isco no cree que el Liverpool tenga mayor presión por ganar la final: "Es un partido que ven millones de personas y la presión por ganar la tenemos todos, pero tenemos que verlo como un partido bonito en el que nos jugamos mucho y hay que ganarlo de cualquier manera".

En lo personal, aseguró que llega como "un toro" a la final tras haber trabajado "bien el aspecto físico" por la lesión de hombro que le obligó a parar tras la ida de semifinales ante el Bayern. "Sería un sueño ganar mi cuarta 'Champions'", sentenció.