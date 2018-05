Ramos: "Una tercera ´Champions´ seguida nos convertiría en leyenda"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que ya son un "equipo de época" por haber conquistado las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones y dijo que serán "leyenda" si firman la tercera seguida el 26 de mayo en Kiev ante el Liverpool.

"Después de ocho años en el Madrid no había tenido la oportunidad de jugar ninguna final de 'Champions', por eso ahora hay que darle valor y ver la importancia que tiene. La gente debe saber que somos un equipo de época, dejando estadísticas y batiendo récords", dijo en el día de puertas abiertas a los medios del club blanco. "El Madrid nunca ha dejado de creer que la 'Champions' era posible. Hemos hecho méritos para llegar a la final, hemos tenido en el camino huesos muy duros, que la gente creía más en ellos que en nosotros y los hemos dejado en el camino. Vamos a intentar defender el título y lograr una tercera 'Champions' consecutiva que nadie ha conseguido y nos convertiría en un equipo de leyenda al que hay que darle el valor que realmente tiene", añadió.

Ramos recordó los años de 'maldición' del Real Madrid en la Liga de Campeones, cuando no pasaba de octavos de final, y señaló como clave la estabilidad que sienten en el vestuario. "Cada año es un mundo en el Madrid, en mis primeras temporadas había mucho cambio de entrenadores, incluso de presidente, no había estabilidad. Cuando la tienes en todos los ámbitos todo está mucho más tranquilo. El equipo ha demostrado que no hay egos en el vestuario, somos uno y remamos todos en la misma dirección", dijo.

Sobre el rival, el Liverpool de Jurgen Klopp, destacó que es mucho más que un buen ataque: "Conocemos muy bien al Liverpool. Tiene un grandísimo equipo, aunque se habla mucho en lo individual de Firmino y Salah, lo bueno es que saben competir como equipo". "Están dirigidos por un grandísimo entrenador como Klopp. Ha conseguido meterlos once años después en una final de 'Champions' y no va a ser nada fácil ser campeones, aunque mantenemos la ilusión intacta", analizó.

En lo personal, preguntado por el objetivo de volver a marcar en una final de Liga de Campeones, el capitán madridista señaló como más importante ayudar a Keylor Navas a dejar la portería a cero. "Trataré de dejar la portería a cero, es mi prioridad, si después puedo ayudar a nivel ofensivo en faltas laterales o córneres será un plus más. Pero dejar la portería a cero es tener mucha ventaja con el peligro ofensivo que tenemos", manifestó.