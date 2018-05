Zidane: ´Mi fracaso fue ser eliminado en Copa del Rey tras ganar fuera´

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que la temporada de su equipo sea desastrosa si no conquista la Liga de Campeones en la final de Kiev, ante el Liverpool, y confesó que su "fracaso" fue la eliminación en Copa del Rey ante el Leganés "tras ganar fuera".

"No hay ningún fracaso aquí", respondió Zidane para rebajar la presión que puedan tener sus jugadores antes de la final de la Liga de Campeones. "Mi fracaso ha sido un momento justo, después de perder en la Copa del Rey, porque cuando ganas fuera de casa y juegas en tu estadio tienes que pasar", añadió.

"Fue un palo muy duro, pero son temporadas en las que el Real Madrid lo quiere ganar todo pero no se puede. Lo importante es meter ilusión, entrega, todas las ganas en el día a día. Si lo haces no existe el fracaso. Lo sería si no estas motivado jugando con este escudo. La vida son altibajos y para progresar tienes que tener palos", manifestó.

Zidane expuso una vez más la mentalidad positiva con la que encara cada partido y dejó una muestra de su filosofía de vida.

"Siempre pienso positivo, luego no sé lo que pasará en la final pero mis padres me enseñaron que para conseguir cosas en la vida hay que ser siempre positivo. Si lo haces negativo seguro que no las vas a conseguir porque si piensas que puedes fallar, fallas".