Casillas dice que no le gusta el favoritismo del Real Madrid en Champions

El portero español Iker Casillas dijo hoy que no le gusta que "todo el favoritismo" en la final de la Liga de Campeones vaya hacia el Real Madrid y recordó que ya ha habido sorpresas en las finales de Copa de algunos países. "En mi opinión no será fácil... Todo el favoritismo va hacia el Real Madrid y eso no me gusta. Esta semana, sin ir más lejos, he visto como en diferentes finales coperas de cada país ha habido sorpresas", dijo durante una sesión de preguntas y respuestas con seguidores en su perfil de Twitter.

Casillas, que salió del Real Madrid hace tres años, aseguró que va a ver la final y que estará animando para que el club español consiga su decimotercera Liga de Campeones, pero avisó de que no será fácil.

El jugador recordó también un momento que vivió esta temporada en el estadio del rival del Real Madrid el sábado, el Liverpool -al que el Oporto se enfrentó en octavos de final de la Liga de Campeones-, donde fue recibido con una ovación de la afición de los "reds". "Tengo que confesar que ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido. Ese campo, la gente, su educación y admiración en esas palmas... muy agradecido. Esos momentos se agradecen", dijo.