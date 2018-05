Marcelo: ´No tengo nada que demostrar a nadie´

Kiev, 25 may (EFE).- Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, aseguró que no le consta que Jurgen Klopp haya dicho que él es, defensivamente, el punto débil del equipo blanco, pero afirmó que no tiene "nada que demostrar a nadie" y que trabaja "con humildad".

"Me han dicho lo que dijo Klopp, pero no lo he visto salir de su boca y en una final así se sacan cosas que a lo mejor no hay. Pero cada uno tiene su opinión. Yo estoy muy contento con mi trabajo, mis compañeros, entrenador y el club también, al igual que mi selección", destacó.

"No tengo nada que demostrar a nadie, hago mi trabajo con humildad y no opino sobre el trabajo de los demás. No puedo contestarle porque no vi que saliese de su boca", añadió.

Marcelo compareció con Sergio Ramos en el Olímpico de Kiev, donde mostró el hambre que tienen por seguir ganando: "Nuestra motivación es despertar cada día para entrenar, jugar y luchar por ganar todas las competiciones que jugamos. Estamos aquí gracias al trabajo, la humildad y el hambre de ganar cosas. Lo que hemos ganado es pasado y tenemos solo en mente el presente".

El brasileño espera un partido vistoso entre dos equipos que apuestan por dar espectáculo: "Los dos atacamos mucho. Nosotros tenemos en mente lo que hay que hacer, estamos preparados para ello, pero en una final puede pasar de todo. Va a ser un gran espectáculo para los apasionados del fútbol".

Respecto a la última vez que Liverpool y Real Madrid cruzaron sus caminos, Marcelo dijo que han cambiado "mucho" pero que mantienen intacto "el hambre de ganar títulos importantes". "El Madrid tiene una historia y nos han enseñado a pelear por todos los campeonatos que disputamos".

Calificó a Zinedine Zidane como "el mejor entrenador del mundo" y valoró el nivel del Liverpool: "Es un gran equipo que ha hecho una grandísima temporada. No podemos pensar sólo en dos jugadores rivales, sino en su colectivo. Va a ser muy difícil, pero es una ocasión muy buena en otra final. Merecemos estar como ellos".