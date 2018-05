Zidane: "Como dijo Isco, el marrón del once me lo como yo"

Kiev, 25 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que Isco Alarcón lleva razón y que es él quien se come "el marrón" de tener que decidir un equipo titular para la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool.

"Como dijo Isco, el marrón me lo como yo, y es verdad porque tengo que tomar decisiones, pero todos mis jugadores son muy buenos. Al final, muchos se quedan fuera o en el banquillo. Un jugador puede estar decepcionado, pero pensamos sólo como equipo y cuando empieza el partido estará con todos porque somos una piña y además siempre el que se queda suplente puede aportar algo igualmente al equipo", destacó en rueda de prensa.

El técnico madridista dijo que le queda "mal cuerpo" por estas decisiones: "Es el peor momento para un entrenador, cuando tienes que elegir antes de una final porque hay jugadores que no van ni a cambiarse y algunos no van a jugar. Es la parte más difícil del entrenador, pero la asumo. Es mi responsabilidad".

No desveló nada del equipo que alineará para medirse al Liverpool y aseguró que a Cristiano Ronaldo lo ve "al ciento cuarenta por ciento" y que el portugués "vive por jugar estos partidos".

Zidane también resaltó que la mayor experiencia en finales del Real Madrid no le da a su equipo la condición de favorito.

"Pueden decir que somos favoritos, pero sabemos que no es así. Es otra final y tenemos la misma oportunidad que el rival. Ninguno de los dos es favorito. Es al cincuenta para cada uno, como todas las finales, y tendremos que hacer un gran partido para ganar. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos de nada", afirmó.

Tras los elogios que le dedicó Jurgen Klopp, Zidane bromeó antes de devolverlos: "Yo fui un poco mejor que él como jugador, pero él no jugaba mal. Como entrenador, le tengo mucho respeto, tiene mucha experiencia y lo que ha hecho en el fútbol ha sido fenomenal".

En lo personal, el técnico madridista reflexionó sobre el cariño y las críticas que recibe por el puesto que ocupa: "Me siento un poco valorado, a veces no, pero es la vida. Lo que me importa es hacer las cosas bien, dar todo lo que tengo dentro y luego si el rival está mejor pero lo das todo, no lo podemos controlar. Yo me siento valorado porque doy todo".

"Siempre he competido, es mi pasión. Me gusta competir y detrás de eso hay mucho trabajo, no solo mío, de los jugadores y del club. Cuando te gusta competir en el Real Madrid, trabajando puedes llegar a hacer lo que estamos haciendo. Yo lo vivo con normalidad", añadió.

Zidane dijo que su equipo tendrá que sufrir en la final de este sábado.

"El fútbol, para mí, es sencillo. Hay dos equipos y tienes que entender lo que te puede hacer daño, controlarlo y luego, cuando tienes el balón, intentar con tu filosofa de juego hacer daño. Hemos tenido momentos difíciles y en la final vamos a tener más. Intentaremos que sean mínimos, sufriendo sin balón y atacando, pero seguro que vamos a sufrir", sentenció.