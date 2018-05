Klopp: "Lo de Salah tiene mala pinta, es grave"

Kiev, 26 may (EFE).- Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que la lesión de hombro de Mohamed Salah "tiene mala pinta" y tiene una "lesión grave" que será mala noticia para Egipto en el Mundial de Rusia.

"Cayó mal sobre su hombro y se ha lesionado grave. Ha tenido mala suerte y el resto de mi equipo se quedó en shock cuando tuvo que ser cambiado. La lesión no tiene buena pinta, es mala para el Liverpool y para Egipto", aseguró en sala de prensa.

"Las lesiones forman parte del deporte y no sé lo que hubiera sucedido en la final si no se lesiona Salah. La primera media hora jugamos muy bien, dando la imagen que todos esperaban de nosotros, dejamos buen fútbol, con ocasiones, pero eso no vale de nada porque nadie hablará de cómo perdimos, solo de que el campeón fue otra vez el Real Madrid", añadió.

Lamentó el técnico del Liverpool los dos errores de su portero Karius. "Ellos han marcado dos goles muy extraños. El de chilena de Bale fue una maravilla y también tuvieron un disparo al larguero pero nosotros hemos tenido oportunidades buenas para marcar y nos faltó suerte".

Klopp dijo que aún no ha hablado con Karius pero sintió el dolor que debe sentir su portero. "Lo siento por él pero no hace falta que se lo diga, ya lo sabe. Voy a seguir contando con él. Tendrá que soportar que se le recuerden los fallos que ha cometido por encima de como le jugamos al Real Madrid".

"Comenzamos la final muy bien, haciendo las cosas que sabemos hacer y sin dejarles hacer su fútbol, pero al final las cosas salieron de una manera horrorosa. No me encuentro bien por perder otra final pero tengo que ser profesional. Lo queríamos todo y nos quedamos sin nada", sentenció.