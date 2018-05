El último desprecio de Zidane a Bale

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no habló con Gareth Bale hasta tres horas después de acabar la final de la Champions League ante el Liverpool.

El tabloide The Sun publica hoy que, a pesar de ser nombrado mejor jugador del partido y marcar dos goles que sirvieron a su equipo para levantar la Copa de Europa, el francés no se acercó a felicitar al galés hasta que no pasaron tres horas desde que el árbitro decretase el final del encuentro. El propio Bale fue preguntado por si había hablado con su técnico tras el pitido final y su respuesta fue un rotundo "no".

De este modo se escenificaría un alejamiento entre ambos, que estaría propiciado por la preferencia del galo hacia Isco por delante del ex del Tottenham, quien ya dijo al término del encuentro que quería jugar cada semana. "Nos sentaremos este verano y consideraremos seriamente qué decisión tomar", dijo Bale refiriéndose a una posible salida.