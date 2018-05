Casemiro: "Ha sido un orgullo tener como entrenador a mi ídolo"

Madrid, 31 may (EFE).- Zinedine Zidane anunció este jueves su marcha del banquillo del Real Madrid y, el mediocentro del Real Madrid Casemiro reaccionó en su cuenta de Twitter sintiéndose "orgulloso y privilegiado de tener como entrenador a mi ídolo", apuntó.

Por otro lado, el exjugador del Real Madrid Álvaro Arbeloa también escribió un tuit asegurando que es difícil decir adiós al Real Madrid, aunque "nadie en la historia de este club ha sabido hacerlo mejor que él", señaló. Por último, se mostró agradecido por "haber disfrutado de su magia" y concluyó con un "vuelve pronto".

Además, los dos laterales derechos del equipo Carvajal y Achraf quisieron despedirse de su entrenador en sus cuentas de Twitter. Daniel Carvajal se mostró agradecido por los dos años y medio de Zidane en el club y se despidió "deseándote lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #Gracias Zizou".

Por su parte, el lateral marroquí Achraf Hakimi se mostró "eternamente agradecido por tu confianza, míster, y por ser la persona que me permitió cumplir el sueño de jugar con el primer equipo del Real Madrid #GraciasZidane".

El segundo capitán del Real Madrid, el brasileño Marcelo, hizo pública su admiración y su agradecimiento a Zidane: "Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado. He disfrutado como un niño cada entrenamiento, cada consejo; eres muy especial para mí. Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobre todo con tu humildad. Gracias mister #marchelin", escribió en Twitter.

"Ha sido un auténtico placer jugar a tus órdenes, mister. Leyenda como jugador, y ahora también lo eres como entrenador. Ha sido un honor aprender y ganar a tu lado. Te deseo lo mejor. Gracias y hasta pronto", expresó Lucas Vázquez.

Nacho, que ha sido uno de los jugadores más utilizados por Zidane la última temporada agradeció al francés por "todo lo que me has hecho vivir estos dos años y medio" y que su "entrega por tus jugadores y el club siempre fue lo más importante para ti y por esto eres un referente para todos".

Dani Ceballos, que no ha tenido tantos minutos como Nacho, también se sumó al agradecimiento de la plantilla del Real Madrid: "Gracias por todo lo que he aprendido de ti este año. Dejas un legado muy grande en el Real Madrid. Fuiste leyenda como jugador y ahora también como entrenador. Te deseo lo mejor, míster"

Del mismo modo que lo hizo Borja Mayoral, que también le conoce de su etapa como entrenador del Castilla: "La palabra GRACIAS se queda pequeña para mostrarte mi gratitud. Jamás podré agradecerte lo suficiente toda tu confianza en mí y la oportunidad que me has dado de cumplir mi gran sueño. Ha sido un privilegio aprender cada día de ti. Ojalá nuestros caminos vuelvan a juntarse pronto". compartió.