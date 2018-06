Keylor Navas destaca el "voto de confianza" que le dio Zidane

El portero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid, Keylor Navas, destacó este jueves el "voto de confianza" que le dio el entrenador Zinedine Zidane y lamentó la renuncia del francés al banquillo blanco.

"Él (Zidane) siempre me dio un voto de confianza, siempre confió en mí y eso es una cosa muy importante, pero me quedo con que siempre fue una persona muy transparente, es un entrenador que independientemente de lo que le tiene que decir a un futbolista no anda con mentiras ni haciendo cosas a las espaldas", dijo Navas en conferencia de prensa tras el entrenamiento de su selección.

El arquero costarricense además indicó que solo tendrá "palabras de agradecimiento" para Zidane y lo calificó como "una persona respetable tanto como entrenador como jugador".

"Es una etapa que concluye, pero que fue muy provechosa" apuntó el guardameta.

"En todo momento estuvo conmigo, en los momentos buenos disfrutamos todos y en los malos todos nos unimos bastante. Me respaldó en todo momento, me dio buenos consejos, siempre me recibió con una sonrisa, y creo que eso es algo que le da a uno confianza para salir adelante y creo que ahora lo que nos queda es tener esos recuerdos que vivimos con él", puntualizó Navas.

El futbolista añadió que el extécnico del Real Madrid, ha sido una persona que "todo el madridismo y futbolistas lo quieren muchísimo por lo que es" y afirmó que "no tenemos ninguna duda que fue uno de los mejores, o el mejor, y como entrenador también".

Navas también manifestó que en el Real Madrid ha tenido la oportunidad de tener a grandes entrenadores como Carlo Ancelotti, Rafa Benítez y ahora Zidane, con quienes ha tenido "el privilegio" de ver sus distintas formas de entrenamiento y de trabajar.

"Uno siempre aprende cosas diferentes de cada uno y el tener variedad y el saber llevar un grupo. Como cuándo se tiene que trabajar fuerte, cuándo descansar y tener ese tacto, es algo que ayuda muchísimo al futbolista para llegar a la cancha y darlo todo", afirmó Navas.

Keylor Navas fue el portero titular de Zidane durante el tiempo que el francés estuvo en el banquillo y en la obtención de una Liga española y tres Ligas de Campeones de Europa consecutivas, entre otros títulos.

Zidane anunció este jueves de manera sorpresiva su salida del Real Madrid al aducir que "el equipo necesita un cambio para seguir ganando".