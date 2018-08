Lopetegui no desvela el portero titular de Liga y apunta a "gestión semanal"

Madrid, 18 ago (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no desveló quien será el portero titular en el estreno liguero ante el Getafe, Keylor Navas o Thibaut Courtois, y apuntó a "gestión semanal" de una demarcación en la que confirmó que en los próximos días se producirán dos salidas.

El portero titular de Liga será la gran duda por despejar de Lopetegui hasta una hora antes del debut en la competición en el Santiago Bernabéu frente al Getafe. El técnico madridista no desveló el nombre del elegido y dejó claro que el que juegue no será inamovible.

"No hay una fórmula mágica, creo en la gestión semanal y en el análisis. Iremos viendo lo que es mejor para el equipo en cada momento. Tenemos dos magníficas soluciones, de un nivel contrastado internacional absoluto, trataremos de gestionarlos bien. Existe una gran competencia pero no lo veo como algo negativo, es positivo en una posición como la portería y bueno para el equipo", dijo en rueda de prensa.

Aunque Julen no aportó los nombres de los que saldrán del club en los próximos días, todo apunta a Kiko Casilla y Luca Zidane. "Con cinco porteros no vamos a seguir, nos quedaremos con tres y en ese análisis he evidenciado lo que pienso de Keylor y Courtois. Tomaremos las mejores decisiones".