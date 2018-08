Ceballos: "Tras un año duro es difícil coger confianza, estoy orgulloso"

Madrid, 19 ago (EFE).- Dani Ceballos fue titular en el primer encuentro de Liga en del Real Madrid y se mostró "orgulloso" por la oportunidad, "tras un año duro" en el que fue "difícil coger confianza".

"El equipo ha conseguido una buena victoria. Después de un año duro sin jugar es difícil coger confianza, pero estoy orgulloso y feliz por el nivel del equipo y el mío", aseguró en zona mixta.

"Zidane no me hizo jugar, no tengo nada que reprocharle, me hizo madurar. Es muy difícil tras un año entero casi sin jugar coger confianza, lo he conseguido a base de trabajo. Estoy muy contento, no puedo estar más orgulloso y feliz", prosiguió.

Ceballos también habló de la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid: "Hay que aceptar que Cristiano ya no está y no va a aportar nada al equipo. Sabemos la plantilla que tenemos, lo que nos pide el entrenador y eso se ve en los resultados. Somos defensivamente muy compactos", declaró.

Además, el español habló de lo que les pide su nuevo entrenador, Julen Lopetegui: "Es bastante claro, quiere robar rápido la pelota para seguir atacando y a nivel defensivo hemos hecho un partido muy serio, hemos sufrido sólo una ocasión de gol. Trabajamos todos en eso, desde el 9 hasta el portero y todo es más fácil; el equipo está compacto y muy serio", concluyó.