Una Real eufórica inicia su aventura europea ante el líder noruego

San Sebastián, 13 sep (EFE).- La Real Sociedad, eufórica tras su gran comienzo de temporada, inicia su camino en la Liga Europa en un estadio de Anoeta que visita este jueves el Rosenborg, líder de la liga noruega, al que los donostiarras deben de vencer si quieren partir con opciones de prolongar su aventura europea más allá de la fase de grupos.

Han tenido que pasar más de tres años desde el último encuentro oficial continental ya que, tras la derrota ante el Krasnodar ruso en agosto de 2014, los blanquiazules no han encontrado un camino a Europa que ahora parece una obligación para cursos futuros en el ambicioso proyecto que dirige Eusebio Sacristán.

El equipo vasco llega en un gran momento a este encuentro, colíder de la liga española, máximo goleador de la categoría y con un fútbol eficaz y visual como hacía mucho tiempo que no se veía en San Sebastián.

También lo hace con sombras en forma de lesiones, ya que no podrá contar con Iñigo Martínez, Raúl Navas y Carlos Martínez, tres de los hombres fuertes en defensa la pasada temporada.

El equipo donostiarra también pierde a Mikel Oyarzabal, ausente en la victoria en Riazor del pasado domingo por una lesión de tobillo que se produjo con la selección española sub-21.

Eusebio además deberá comenzar a rotar su amplia plantilla porque el domingo espera una cita grande ante el Real Madrid y la posibilidad de seguir instalado en el coliderato de la competición liguera.

Anoeta está en obras de remodelación para ampliar su aforo, el fondo sur ha desaparecido como graderío pero provisionalmente, y con la ayuda de unas gradas supletorias, se permitirá el acceso a varios cientos de aficionados tanto para el encuentro contra los noruegos como ante el Real Madrid del domingo detrás de la portería.

El Rosenborg, por su parte, llega en su mejor momento, firme en el liderato de la liga noruega, con seis puntos de ventaja sobre el segundo a nueve jornadas, y con el recuerdo aún fresco de haber dejado fuera en la eliminatoria previa al Ajax, vigente subcampeón de la Liga Europa.

El club de Trondheim viene de ganar a domicilio al Strømsgodset (0-2), la quinta victoria en los últimos seis partidos de liga y un paso más para lograr su tercer título seguido de la Eliteserie, con goles de Bendtner y Adegbenro, decisivos en la buena racha.

Después de su paso sin brillo por el Juventus, Wolfsburgo y Nottingham Forest, el controvertido delantero danés, a punto de cumplir 30 años, parece haber encontrado en Noruega el lugar para relanzar una carrera en decadencia desde su salida del Arsenal.

Bendtner suma diez goles en liga, seis en los siete últimos partidos, y ha vuelto a jugar con Dinamarca tras casi dos años.

Fichado hace un mes del Viking noruego, el nigeriano Adegbenro ha sido un éxito inmediato, como demostró contra el Ajax: hizo el gol del triunfo en Amsterdam y dos de los tres tantos en la vuelta.

Invicto a domicilio esta temporada en Europa -una victoria y dos empates- el Rosenborg ha recuperado además al central internacional Reginiussen, que ya jugó los dos últimos partidos de liga.

- Alineación probable:

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Zurutuza, Canales; Juanmi, Carlos Vela y Willian José.

Rosenborg: Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Skjelvik, Meling; Jensen, Lundemo, Konradsen; Jevtovic, Bendtner, De Lanlay. EFE

Árbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (Italia).

Estadio: Anoeta. Jueves 21:05.