Cruce de rachas contrapuestas del Valencia y Marcelino en Anoeta

La Real Sociedad recibirá este domingo a un Valencia que no gana en Anoeta desde hace 7 años, aunque su entrenador, Marcelino García Toral, presenta una estadística totalmente favorable y lleva 9 años sin perder en San Sebastián desde que cayó con el Zaragoza en 2008.

Los guipuzcoanos no se pueden permitir nuevos tropiezos tras dos derrotas seguidas, y el camino será más fácil si da continuidad a sus buenos resultados ante el conjunto valenciano en Anoeta.

Esta mala racha del Valencia en Anoeta se contrapone a la que presenta Marcelino, cuyos equipos -Villarreal, Zaragoza o Recreativo- han brillado siempre en San Sebastián.

El Valencia ha perdido cinco de sus seis últimas visitas y su última victoria se remonta a la temporada 2010/11, cuando se impuso por un gol a dos.

Mucho mejor le van las cosas a su nuevo técnico esta temporada, Marcelino García Toral, que ha dado vida al sentimiento valencianista con buen juego y su clasificación en puestos de Liga de Campeones en la quinta jornada.

Al frente del Villarreal logró tres victorias y dos empates en Anoeta, mientras que la Real no ha podido nunca en su casa contra el conjunto castellonense cuando lo ha entrenado Marcelino.

El preparador asturiano también visitó la capital guipuzcoana con el Zaragoza, con el balance de un empate y la derrota de 2008, que es la única que desluce su gran palmarés ante la Real en San Sebastián.

Antes, en septiembre de 2006, Marcelino visitó Donostia al frente del Recreativo de Huelva y también logró la victoria, con un gol de Sinama Pongolle en el minuto 90, tanto que significó el 2-3 para el conjunto andaluz.

La Real Sociedad afrontará este partido con las serias dudas que ha dejado su juego y sus malos resultados de las dos últimas jornadas saldadas con sendas derrotas, sobre todo la de este jueves en casa del Levante, la primera que encaja a domicilio desde el mes de abril.

La Real se había mostrado como uno de los mejores equipos de Primera División fuera de casa la pasada temporada y llevaba el mismo camino en la presente, con triunfos en sus dos salidas, pero la amplia derrota en casa del Levante pone fin a una racha de imbatibilidad a domicilio que se prolongaba desde el 15 de abril, cuando perdió en el campo del Barcelona por 3-2.

La expulsión de Diego Llorente en el Ciutat de Valencia, por su parte, supone otro revés para la línea defensiva, ya que Eusebio no puede contar con Raúl Navas ni probablemente Iñigo Martínez, por lo que el joven Igor Zubeldia tendrá que adaptarse al puesto como solución de emergencia.