La Real quiere enmendar sus últimos tropiezos ante un Valencia en alza

San Sebastián/Valencia, 23 sep (EFE).- La Real Sociedad no se puede permitir un nuevo tropiezo tras dos derrotas seguidas, y buscará un triunfo conciliador con las buenas sensaciones, ante un Valencia que no consigue buenos resultados en Anoeta en los últimos años, pero que llega en un estado casi de euforia.

Los donostiarras afrontan con importantes bajas en defensa este partido, ya que son ausencias seguras los centrales Raúl Navas, Diego Llorente y el internacional Iñigo Martínez, además de la probable baja de Carlos Martínez, quien todavía no ha reaparecido tras ocho meses en el dique seco por una grave lesión.

Eusebio Sacristán tirará de cantera: Igor Zubeldia ejercerá en el centro de la zaga, mientras que los laterales Odriozola, Gorosabel y Kevin, que han dado el salto en los últimos meses al primer equipo, tendrán protagonismo aunque los dos últimos están aún en proceso de crecimiento como futbolistas.

Seis goles encajados en 180 minutos de juego es el mal balance de los dos últimos choques y, si hasta ahora le valía la pegada monumental que ha exhibido en ataque para superar encuentros como los de Balaídos (2-3) o Riazor (2-4), ahora a la Real le cuesta marcar y cada tanto encajado penaliza mucho a los vascos.

La recuperación de la mejor versión de Asier Illarramendi es fundamental para que la Real tenga opciones de triunfo contra el Valencia porque en sus botas se inicia la creación del juego ofensivo y la llegada de balones a una delantera de mucho nivel.

El Valencia viaja a San sebastián con un estado de ánimo que roza la euforia tras la goleada al Málaga (5-0) del último partido, la vuelta a los puestos de Liga de Campeones tras más de dos años sin ocuparlos y, sobre todo, por la imagen y el juego desarrollado por el equipo en el tramo inicial de la Liga.

Pese a ello y a las dos últimas derrotas del equipo donostiarra, el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, ha apelado a la humildad y al trabajo para tratar de puntuar en Anoeta, donde su equipo únicamente ha sumado un punto de los últimos dieciocho allí disputados.

Con la única excepción del central Rubén Vezo, que sigue lesionado, Marcelino cuenta con la plantilla al completo, por lo que podrá elegir a la hora de confeccionar la alineación inicial, en la que habrá rotaciones, aunque dentro de los dieciocho futbolistas con los que cuenta por cuarta vez consecutiva en esta campaña.

El eje de la defensa centra la atención con la posibilidad de que en Anoeta sean Garay y Gabriel Paulista los que jueguen, ya que Murillo tuvo que descansar el jueves y el técnico valencianista todavía no ha repetido pareja en la retaguardia.

Es muy probable también que Gayà, que descansó el martes, vuelva a jugar en detrimento de Lato en el lateral izquierdo y que Montoya continúe en la derecha.

En el centro del campo todo parece indicar que Soler, Kogdobia y Parejo tienen el puesto asegurado, mientras que Guedes y Andres Pereira pugnan por ser el cuarto hombre de la medular valencianista.

En las dos posiciones de ataque y en función de las últimas rotaciones, la de Anoeta podía ser la oportunidad de que Zaza y Rodrigo jugarán de inicio y fuera Santi Mina quien descansara de inicio.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Zubeldia, Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Juanmi, Oyarzabal, Willian José.

Valencia: Neto; Montoya, Garay o Murillo, Gabriel Paulista, Gayà, Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Andreas Pereira o Guedes, Zaza, Rodrigo.

Árbitro: Latre Santiago (Comité Aragonés).

Estadio: Anoeta.

Horario: 20.45 hora local (18.45 gmt).