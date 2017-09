La Real Sociedad y el Zenit se juegan el liderato de grupo en San Petersburgo

Moscú/San Sebastián, 27 sep (EFE).- La Real Sociedad afronta con cierta ansiedad la segunda jornada de la Liga Europa en el campo del Zenit de San Petersburgo con el liderato en juego, tras enlazar en liga tres derrotas consecutivas.

El equipo de Eusebio Sacristán, que no puede contar con Iñigo Martínez ni Carlos Vela, confía en que un buen resultado en San Petersburgo recargue la moral de su plantilla y pueda volver a la senda del triunfo la próxima jornada.

Antes tienen enfrente a uno sus rivales más fuertes en la pelea por las dos primeras plazas, un Zenit entrenado por el italiano Roberto Mancini que goleó en la ida al Vardar (0-5) y que es un poco más favorito por jugar en casa, mientras los donostiarras llegan con un triunfo ante el Rosenborg (4-0).

La Real arrastra cierto cansancio tras un inicio de temporada exigente y algún jugador del medio campo como Asier Illarramendi, David Zurutuza o Xabi Prieto, que han jugado prácticamente todo en la competición liguera, podría tener descanso en el banquillo.

Eusebio, que afronta el primer partido oficial en Europa como visitante de su carrera, podría alinear a Adnan Januzaj, la gran apuesta del equipo guipuzcoano ante la marcha en diciembre de Carlos Vela al fútbol estadounidense.

Mejorar la defensa será fundamental para una Real que ha encajado nueve goles en los tres últimos partidos, ante un Zenit vertical y rápido que le puede hacer tanto daño como le infligió el Valencia el pasado domingo.

El Zenit se presenta como un hueso duro de roer, y más en su estadio. Líder indiscutible de la liga rusa, se ha reforzado muy bien este verano tanto en el terreno de juego, como en el banquillo con el italiano Roberto Mancini.

El Zenit dejó claras sus intenciones de llegar lejos en la Liga Europa al aplastar en la primera jornada al modesto Vardar macedonio (0-5).

Además, en la liga rusa el equipo de la antigua capital zarista ganó el domingo en casa del segundo clasificado, el Krasnodar, con goles de Yerojin y Poloz, y reforzó su liderato.

El actual Zenit, que ya no cuenta con su antiguo líder, el portugués Danny, tiene un claro sabor argentino, ya que en el mercado estival fichó hasta cinco jugadores de ese país.

De hecho, el cerebro del equipo es Leandro Paredes, que llevó procedente de la Roma y es internacional con Sampaoli, mientras también es indiscutible el centro Mamman, que jugó la pasada temporada en el Lyon.

También juegan con asiduidad Kranevitter, liberado por Simeone en el Atlético de Madrid; Driussi, que tanto marca como asiste, y Rigoni, el último en llegar.

No obstante, la mayor amenaza para el equipo vasco será el delantero ruso Alexandr Kokorin, al que Mancini a recuperado para la causa tras un par de temporadas grises.

Kokorin, que ni siquiera fue convocado para la pasada Copa Confederaciones después de ser el futbolista mimado de Fabio Capello, lleva siete goles en diez partidos y es el "pichichi" del campeonato ruso.

Mancini es también amigo de las rotaciones, por lo que es difícil saber quién jugará de inicio, ya que el gigantón Dzyuba, que apenas jugaba al principio de temporada, ha sido titular en los últimos partidos, aunque el fin de semana no vio puerta.

Los que son fijos son el veterano Ivánovich, que llegó el pasado año procedente del Chelsea, y el ruso Smólnikov y el italiano Criscitto en los laterales derecho e izquierdo, respectivamente.

- Alineaciones probables

Zenit: Lunev; Criscitto, Mammana, Ivánovich, Smólnikov; Kranevitter, Paredes, Shátov o Yerokhin, Kuziaev; Driussi o Dzyuba, Kokorin.

Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Aritz Elustondo, De la Bella; Illarramendi, Prieto, Canales; Oyarzabal, Januzaj, Willian José.

Árbitro: André Marriner (Inglaterra).

Estadio: Krestovski.

Horario: 19.00 hora CET.