La Real Sociedad profundiza en la peor racha de Eusebio desde su llegada

San Sebastián, 29 sep (EFE).- La Real Sociedad, tras su derrota 3-1 en San Petersburgo ante el Zenit, no frena su caída, acumula cuatro derrotas seguidas, tres en liga y otra en Europa, y ahonda en la peor racha de Eusebio Sacristán desde que hace dos años se hiciera cargo del equipo.

El conjunto donostiarra ha encajado 14 goles en los 6 últimos encuentros y, tras perder en la segunda jornada de la Liga Europa este jueves, compromete unas opciones de clasificación que pasarán sobre todo por ganar al Vardar y no perder en casa de un Rosenborg que ayer venció al conjunto macedonio.

Los donostiarras jugaron ayer por segunda vez en Rusia en las tres últimas temporadas con sensaciones igualmente negativas, porque si contra el Zenit se complicaron sus opciones de pasar a la siguiente fase, en la anterior oportunidad, ante el Krasnodar, cayeron por 3-0, una derrota que les dejó fuera de la fase de grupos.

Eusebio tiene motivos para preocuparse, no había perdido tantos partidos seguidos desde que llegó al cargo en noviembre de 2015 y, si cae el domingo ante el Betis, empeorará la racha de Philippe Montanier de la temporada 2011/12 e igualará la de Martín Lasarte una temporada antes, la más negativa en muchos años en la Real.

Lasarte dejó el equipo a final de la temporada 2010/11 muy cuestionado por las cinco derrotas consecutivas en liga que encajó su equipo en el tramo final de aquel campeonato.