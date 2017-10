Zurutuza, por lesión muscular, duda para los próximos partidos de la Real

El centrocampista de la Real Sociedad David Zurutuza es duda para jugar los próximos partidos tras el parón liguero tras confirmarse este lunes que sufre una lesión muscular de grado dos en el sóleo de la pierna izquierda.

Zurutuza sufrió su lesión durante el partido que su equipo empató ayer ante el Betis en Anoeta (4-4), aunque disputó los 90 minutos y no tuvo que ser sustituido.

Los servicios médicos del club lo han examinado hoy y, tras detectar su lesión, le han recomendado "reposo, fisioterapia y la vuelta paulatina al trabajo habitual", informa el club en un comunicado.

Las lesiones han sido una constante esta temporada para la Real de Eusebio, que ha tenido varios jugadores de baja en cada jornada y únicamente tres futbolistas no han tenido que parar: Juanmi Jiménez, Kevin Rodrigues y Alberto De la Bella.

Los donostiarras, en estas dos semanas hasta su vuelta a la competición, tratarán de recuperar a Iñigo Martínez y a Adnan Januzaj que no jugaron por lesión el encuentro ante el Betis.