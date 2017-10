0-6. Willian José torpedea al Vardar en Skopje

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- El brasileño de la Real Sociedad Willian José fue el gran protagonista con cuatro goles en la amplia goleada de su equipo en casa del colista de su grupo, el débil FK Vardar, siempre a merced de los blanquiazules en la tercera jornada de la Liga Europa.

El equipo macedonio, que acumula tras este encuentro doce goles en contra en tres encuentros, renunció a atacar y se encerró en su campo con ánimo defensivo para que fuera la Real la que realizara todo el desgaste e intentar sorprenderle a la contra.

Los jugadores del equipo donostiarra, que conocían la victoria momentánea del Zenit ante el Rosenborg, buscaron el triunfo con ahínco porque podrían dejar muy perfilada la segunda plaza de grupo en caso de ganar.

Todo salió a pedir de boca porque en el minuto 11 un saque de esquina de los vascos buscó a Xabi Prieto que, con su habitual maestría, asistió de cabeza la llegada de Oyarzabal para que éste empujara adentro de la portería de Gachevski.

El Vardar no podía con las oleadas de buen fútbol del conjunto de Eusebio Sacristán que tuvo el segundo gol en las botas de Willian José instantes después del primer tanto, pero el brasileño no estuvo fino a la hora de culminar una oportunidad muy clara y remató a un poste.

Los realistas no levantaron el pie del acelerador, querían un segundo tanto que se resistía a sus méritos y que también lo pudo lograr Canales en un mano a mano con Gachevski, que el portero esloveno desvió en un alarde de reflejos.

Gachevski, el mejor de largo de los macedonios, volvió a ser el salvador en otro cara a cara, en este caso con Willian José que erró nuevamente lo que habitualmente no se falla.

El riesgo de perdonar es que el rival, si despierta, puede hacer una gran avería y la Real estuvo cerca de sufrirla en sus propias carnes, cuando Nikolov realizó una jugada individual y rozó el larguero en su duro disparo ante Rulli.

El equipo guipuzcoano dio un golpe en la mesa tras este susto y dejó resuelto el partido para el descanso con dos goles de Willian José, el primero tras asistencia de Canales y el segundo con un gran tiro desde fuera del área para batir por bajo a Gachevski.

El monólogo realista se mantuvo durante todo el partido, los macedonios no podían en ningún momento frenar el juego de dibujos animados de un rival que lograba el cuarto nada más iniciarse el segundo período, obra otra vez de Willian José.

El exdelantero del Real Madrid y Las Palmas cerró su gran noche con el quinto tanto para su equipo, instantes ante de que Eusebio le diera un descanso y no le expusiera a una lesión.

La Real no quiso hacer sangre con el Vardar y se conformó con tener la posesión de balón para aprovechar otro de sus numerosos acercamientos y que De la Bella, desde dentro del área, hiciera el sexto tras sendos remates previos a gol de Canales y Prieto y culminar así la goleada.

- Ficha técnica:

0 - Fk Vardar: Gachevski; Hambartsumyan, Grnacarov, Novak, Glisic (Demiric, min. 73); Gligorov, Nikolov (Blacevski, min. 46), Barseghyan; Juan Felipe, Jigauri y Ytalo (Markovic, min. 64).

6 - Real Sociedad: Rulli; Gorosabel, Elustondo, Llorente, De la Bella; Illarramendi (Rubén Pardo, min. 64), Zubeldia, Prieto; Canales, Oyarzabal (Januzaj, min. 57) y Willian José (Jon Bautista, min. 60).

Goles: 0-1, min. 11: Xabi Prieto. 0-2, min. 33: Willian José. 0-3, min. 41: Willian José. 0-4, min. 54: Willian José. 0-5, min. 59: Willian José. 0-6, min. 90: De la Bella.

Árbitro: Aliyar Aghayeh (Azerbayan). Amonestó a Hambartsumyan.

Incidencias: 20.000 aficionados del Vardar que no cesaron de animar en el Filipo II Arena de Skopje, donde acudieron varias decenas de seguidores de la Real Sociedad.