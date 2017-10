El Lleida recibe a la Real en su mejor momento de la temporada

Lleida/San Sebastián, 25 oct (EFE).- El Lleida recibe a una precavida Real Sociedad después de remontar el pasado domingo un 0-2 al Cornellà, al que acabó derrotando por 4-2 para colocarse en la tercera posición del Grupo III de Segunda División B.

El extremo Iván Agudo, con dos goles y una asistencia fue el faro del equipo, y en el duelo copero volverá a ser la pareja de Jorge Félix, en la punta de ataque, lo que dejaría de nuevo a Valiente en el banquillo.

En la Liga, el conjunto catalán ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego y se ha consolidado en la zona noble de la clasificación. Mañana, en la Copa, tendrá el premio de medirse, en el Camp d'Esports, a un equipo que esta temporada disputa competición europea.

Para recibir a la Real Sociedad, el técnico del Lleida, Gerard Albadalejo, recupera al músculo del mediocentro senegalés Mouhamadou Moustapha, que no pudo jugar ante el Cornellà por sanción.

La única baja de los ilerdenses es la del centrocampista Noel Carbonell, quien sigue recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de la temporada pasada.

El Camp d'Esports de Lleida se vestirá de gala para recibir al conjunto vasco y el partido tendrá una dispositivo de seguridad similar al de un choque de Primera División, ya que se cuadriplicará la presencia de Mossos -una treintena- en un estadio que tendrá una buena asistencia, pues ya se han vendido más de 8.000 entradas.

La Real entra en las rondas de la Copa del Rey con mucha prudencia en su visita al Lleida Sportiu, partido en el que habrá rotaciones para un torneo de adversa tradición para los donostiarras en las últimas tres décadas.

Han sido muchos años de debacle a las primeras de cambio ante conjuntos de inferior categoría, lo que ha generado inseguridad, ya que la Copa ha dado más disgustos que alegrías a la parroquia blanquiazul.

Las cosas han cambiado en los últimos años, sobre todo tras el ascenso a Primera División en 2010, ya que la Real alcanzó las semifinales hace cuatro temporadas, los octavos hace dos y los cuartos de final la pasada campaña.

Eusebio Sacristán se verá obligado a rotar a su plantilla porque lleva gran carga de partidos por la disputa de la Liga Europa y tras haber jugado el lunes su último encuentro de liga ante el Espanyol.

Puede ser un buen momento para dar minutos a jugadores que no han tenido mucha participación en el primer tramo de la temporada como Rubén Pardo o Ion Bautista, además del segundo portero Toño Ramírez o del central Rául Navas, que vuelve a una convocatoria tras una fractura de vértebras hace casi dos meses.

Asier Illarramendi, uno de los jugadores en principio destinados a descansar, podría estar en el once titular porque el domingo, tras ver la tarjeta roja ante el Espanyol, no va a poder jugar y ha sido incluido en la convocatoria para este choque, aunque arrastra algunas molestias en la cadera.

Alineaciones probables:

Lleida: Diego Rivas; Aitor Núñez, Pumar, Andriu, Trilles: Eneko Satrústegui, Javi López, Moustapha, Nierga; Jorge Félix y Agudo.

Real Sociedad: Toño Ramírez; Gorosabel, Navas, Iñigo Martínez, De la Bella; Illarramendi, Rubén Pardo, Prieto; Juanmi, Januzaj, Ion Bautista.

Árbitro: Latre Santiago (Comité Aragonés).

Estadio: Camp d 'Esports de Lleida (19:30).