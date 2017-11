La Real, favorita ante el Vardar para encarrilar su posición en Liga Europa

San Sebastián/Skopje, 1 nov (EFE).- La Real Sociedad afronta como clara favorita el partido de la cuarta jornada de la Liga Europa que le enfrenta en Anoeta al colista Vardar, al que goleó en la ida por 0-6, triunfo que en caso de reeditarse dejaría expedito su pase a la siguiente ronda.

Si el resultado de la ida fue fruto de un día bueno de los realistas o de la deficiente plantilla de su rival se desvelará este jueves en el segundo episodio entre ambos conjuntos, en el que todo indica que Eusebio no quemará a su plantilla.

La debilidad en Anoeta, donde los guipuzcoanos sólo han ganado dos partidos esta temporada, uno de liga contra el Villarreal y otro europeo ante el Rosenborg, será la principal asignatura que deben aprobar los vascos.

La proximidad del derbi guipuzcoano este domingo ante el Eibar puede obligar a Eusebio a hacer cambios imprevistos porque, a día de hoy, se antoja más importante el encuentro contra los armeros que ante un Vardar que no parece contar con medios para intimidar.

Eusebio podría recuperar a David Zurutuza para el encuentro del jueves, aunque el jugador hispano-francés tiene muy reciente su lesión en la pierna izquierda, mientras que parece segura la vuelta de Asier Illarramendi, con descanso obligado en Getafe por sanción y en Copa ante el Lleida por un problema físico de última hora.

Los guipuzcoanos afrontarán este partido como el equipo más goleador de la segunda competición continental junto al Zenit ruso, pero por otro lado sólo han ganado un encuentro en liga en todo el mes de octubre, rendimiento que sigue dejando muchas dudas.

El entrenador del Vardar, Chedomir Janevski, ha reconocido que tras la mala racha de las últimas semanas su equipo sufre una "crisis de fatiga" ante el partido de vuelta contra la Real Sociedad en la cuarta jornada de la Liga Europa.

En las últimas tres rondas de la Liga Vardar no ha logrado acumular ni un solo punto tras las derrotas ante el Zenit, el Rosenborg y la Real Sociedad dentro del Grupo L.

A ello se suma que en los últimos días ha perdido varios partidos en la liga nacional, lo que causa grandes quebraderos de cabeza en el campo del Vardar en Skopje.

"Todos debemos encontrar una salida a esta situación. El último partido contra la Real Sociedad es una historia, el de mañana es otra. Espero que el jueves sepamos demostrar que esta semana no estamos tan débiles en los desafíos europeos como sucedió durante el primer partido en Skopje", dijo Janevski al portal deportivo www.sport1.mk en alusión a la derrota por 0-6 en el partido de ida el pasado 19 de octubre.

Janevski informó de que Vardar no se dará por vencido antes del partido, sostuvo que cada equipo tiene a veces días malos, aunque reconoció que los jugadores sufren una "crisis de fatiga".

"También el Real Madrid sufre a veces estas crisis de fatiga. Todos las padecemos", agregó.

El Vardar ha viajado a San Senastián sin bajas y con el centrocampista brasileño Juan Felipe Alves Ribeiro como la apuesta más fuerte.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Rulli; Gorosabel, Llorente, Iñigo Martínez, Kevin; Illarramendi, Zubeldia, Xabi Prieto; Vela, Oyarzabal, Willian José.

Vardar: Gachevski; Musliu, Velkovski, Dos Santos, Blazhevski, Hambardzumyan, Grncharov, Ribeiro, Novak, Gligorov y Jighauri.

Árbitro: Robert Schörgenhofer (Austria)

Estadio: Anoeta.

Horario: 21.05 hora local (20.05 GMT).