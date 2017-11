3-0. La Real hace lo justo para ganar al Vardar y confirma la segunda plaza

San Sebastián, 2 nov (EFE).- La Real Sociedad volvió a golear este jueves al FK Vardar, esta vez en un partido en el que el equipo donostiarra calculó sus esfuerzos para no desgastarse y que le sirve para consolidar su segunda plaza y allanar el pase a la siguiente fase de la Liga Europa.

Los realistas no exhibieron ni la pegada ni el ritmo del encuentro de la pasada semana que terminó en goleada (0-6), apostaron por controlar el tempo de partido y esperar las ocasiones que se sucederían durante los 90 minutos para certificar la victoria.

El Vardar, sin embargo, no vino a San Sebastián de turismo y mostró una cara mucho más competitiva que en la ida, bien en defensa e incorporaciones al ataque, tímidas y escasas, que intranquilizaban a los seguidores blanquiazules.

Mikel Oyarzabal, el mejor del partido durante la primera mitad, fue un incordio para los jugadores que entrena Cedomir Janevski y generó una gran ocasión de gol malograda por David Zurutuza, tras una espectacular internada del delantero guipuzcoano.

Raúl Navas a la salida de un córner y Juanmi, con un gol anulado por fuera de juego, ampliaron el elenco de oportunidades blanquiazules, aunque el balón siguió sin entrar en la primera media hora de juego.

La resistencia del conjunto macedonio llegó hasta el minuto 30, cuando otro saque de esquina, botado por Canales, generó el primer gol realista que marcó con una definición de maestro Juanmi Jiménez.

Willian José, instantes previos al descanso, tuvo el segundo en un balón que le llegó al área pequeña y, sin oposición, erró lo que no se suele fallar, al igual que Juanmi en el 45 cuando estrelló su chut en el cuerpo de Gacevski.

Vardar no daría señal alguna de peligro tras el descanso, sus intentos acababan en el medio campo y Anoeta esperaba que su equipo resolviera el partido por la vía más rápida, pero a la Real le llegó el apagón y estuvo desconocida durante buena parte de este segundo tiempo.

El público empezaba a impacientarse y se oían los primeros silbidos en Anoeta en el momento en el que llegó el gol de la tranquilidad en el minuto 68, un tanto excelente de Alberto De la Bella al empalmar de volea un servicio de Gorosabel.

El joven Jon Bautista sería el encargado de ponerle el broche al partido a diez minutos para el final con otra gran ejecución que hizo bueno un centro desde el medio campo de Canales.

- Ficha técnica:

3 - Real Sociedad: Rulli; Gorosabel, Navas, Iñigo Martínez, De la Bella; Zubeldia, Zurutuza (Illarramendi, min. 46), Canales; Juanmi, Oyarzabal (Januzaj, min. 69), Willian José (Jon Bautista, min. 61).

0 - FK Vardar: Gacevski; Glisic (Velkoski, min, 64), Grncarov, Novak, Hambartsumyan; Nikolov, Markovic, Juan Felipe; Jigauri, Barseghyan (Blazevski, min. 74), Ytalo.

Goles: 1-0, min. 30: Juanmi. 2-0, min. 68: De la Bella. 3-0, min. 80: Jon Bautista.

Árbitro: Robert Schörgenhofer (Austria). Amonestó a Hambartsumyan, Novak.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, disputado en el estadio de Anoeta ante 17.242 espectadores, varios centenares aficionados macedonios.