Aritz Elustondo: "Si dejas vivo al rival, pasa lo que pasa"

Aritz Elustondo, defensa de la Real Sociedad, destacó este sábado, tras la derrota frente al Atlético de Madrid por 2-1, que su equipo ha "competido" y ha mostrado "una buena versión", aunque lamentó las ocasiones falladas con 0-1 y con 1-1, porque, "si perdonas, al final lo terminas pagando".

"Estamos pasando por un mal momento, pero creo que hoy hay que quedarse con las cosas positivas, que el equipo ha competido y ha demostrado que puede plantarle cara a cualquier equipo. Ha estado en nuestras manos y si dejas vivo al rival pasa lo que pasa. Podíamos habernos puesto 0-2 o 1-2, no ha podido ser y ellos a la mínima que tienen la enchufan", valoró en zona mixta en el Wanda Metropolitano.

"Nos vamos lógicamente muy jodidos. El equipo ha competido y podemos estar muy orgullosos de ello", continuó Aritz, quien repasó que la eliminación de la Copa del Rey frente al Lleida "nadie se la esperaba, fue un varapalo y algo muy duro" para el equipo, que sabía que tenía este sábado "otra oportunidad para dar al menos una alegría a la afición".

"Lo hemos intentado, hemos competido y hemos intentado conseguir la victoria y al final se nos ha escapado el partido", apuntó el defensa, que regresó este sábado al once titular: "Está claro que iba a tener un partido muy complicado, me he encontrado bien y con la ayuda de todos los compañeros es más fácil".