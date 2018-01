Rulli admite que la Real Sociedad le ha comunicado que busca un portero

San Sebastián, 24 ene (EFE).- El guardameta de la Real Sociedad Gero Rulli ha explicado hoy que club le ha comunicado que está sondeando el mercado para contratar un portero y ha opinado que "si ayuda a mejorar el equipo está bien".

Rulli, quien ha comparecido en una rueda de prensa en Zubieta tras el entrenamiento, ha admitido que no se encuentra en un buen momento de forma.

"Sé que no lo estoy haciendo como quiero y eso es lo que más me molesta. Lo más fácil para mí sería irme, pero lo que quiero hacer es entrenar más y trabajar más para sacar esta situación adelante por mis medios", ha añadido.

Ha desvelado que el club le ha confirmado que sondea el mercado de porteros aunque sin aclarar si sería para formalizar un fichaje en el mercado de invierno o para el próximo verano.

"Loren (director deportivo) no me dijo que estaba hecho sino que me explicó, para evitar un malentendido, lo que buscaba el club. Si ayuda a mejorar el equipo está bien", ha declarado Rulli, que asegura que nunca se ha planteado marcharse de la Real en todas las temporadas que lleva en el club donostiarra.

El portero argentino ha reconocido la importancia del partido ante el Villarreal, encuentro que califica como "una final para los jugadores" ante "el mejor rival que podía tocar".

"Han ganado fuera al Real Madrid y también ganaron al Levante. Es el mejor rival que nos podía tocar, de nuestra categoría, que sabe a qué juega y más que una final para todos. Es una final para los jugadores que debemos de demostrar que podemos sacar esto adelante", ha declarado Rulli.

El cancerbero argentino ha reconocido que es "frustrante" la mala racha de la Real, pero ha dejado claro que no es partidario de implantar un nuevo estilo en el fútbol blanquiazul.

"El año pasado la afición disfrutó al estar en Europa nuevamente y cambiar el estilo sería un paso atrás. Igual no estamos en la dinámica positiva del anterior semestre pero hay que seguir trabajando", señaló Rulli.

Tampoco considera que destituir a Eusebio Sacristán sea la solución porque la Real históricamente ofrece "confianza a los entrenadores" y eso sería "lo más fácil".