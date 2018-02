Juanmi (Real Sociedad): "Ojalá podamos hacer un partido completo, sin cometer pequeños errores".

El delantero malacitano Juanmi Jímenez, que volvió a la titularidad con la Real Sociedad en el partido frente al Valencia, compareció en rueda de prensa y deseó que ante el Betis (jueves, 19:30) "ojalá hagamos un partido completo, sin pequeños errores".

Pese a la reciente derrota contra los valencianistas, el atacante ha asegurado que sus compañeros "fueron superiores para haber ganado el partido, para haber tenido un resultado mejor, pero cuando estás en la dinámica en la que estamos, cualquier error te condena. No queda otra que seguir trabajando, es lo que estamos haciendo".

Sobre su próximo compromiso liguero en el Benito Villamarín, el futbolista anhela que "el jueves ojalá llegue ese resultado que todos queremos, sumar los tres puntos para intentar ganar confianza de cara al derbi del domingo". En referencia al Betis, le describió como "un equipo que viene con mucha confianza, que viene de obtener buenos resultados, pero estando en nuestro nivel y haciendo las cosas como sabemos hacerlas, con un poco de suerte, ojalá podamos hacer un partido completo desde el principio hasta el final, sin cometer esos pequeños errores que ahora nos están penalizando".

Sobre el problema de que el conjunto encaje muchos goles y que eso le penaliza en exceso, el delantero opinó que "el fútbol son dinámicas. Esta pregunta que ahora me estás haciendo la temporada pasada no me la harías, todo era positivo. La temporada no esta saliendo como todos esperábamos, pero el equipo no deja de trabajar. Ojalá que encadenamos una racha de victorias que nos dé esa tranquilidad y confianza de cara al final de la temporada".

Juanmi, por último, quiso mandar un mensaje de ilusión a la afición, afirmando que "el equipo no va dejar de creer ni de trabajar. No estamos atravesando nuestro mejor momento, pero la única forma de salir de aquí es trabajar y ganar el máximo numero de partidos de aquí hasta el final y terminar lo más arriba posible".

La Real ya prepara la inmediata nueva salida a Sevilla para medirse al Betis. Sin apenas tiempo para digerir el nuevo mazazo tras la derrota en valencia, el equipo txuri urdin ha retomado la actividad en el campo z2 de zubieta a puerta cerrada. Eusebio va a tener difícil la recuperación de jugadores tras las conocidas bajas por lesión de Xabi Prieto, Rulli, Willina José y Carlos Martinez y las dudas de Agirretxe y Raúl Navas que hoy han completado un parte del trabajo con el grupo.