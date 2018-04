Alguacil proyectó una nueva Real con muchos cambios pero escasos resultados

San Sebastián, 2 abr (EFE).- El debut del nuevo entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, estuvo marcado en Eibar (0-0) por los cambios que introdujo con respecto al once tipo de su antecesor, Eusebio Sacristán, y al esquema de juego, eso sí con pocos resultados más allá de mantener su portería a cero.

Alguacil tendrá todavía que profundizar en su idea del fútbol para el equipo realista, porque en las dos semanas del parón liguero los jugadores internacionales no estuvieron presentes y alguno de ellos, el central mexicano Héctor Moreno, ni siquiera jugó por el cansancio acumulado por los viajes con su selección.

El nuevo técnico realista, ante el Eibar, sí hizo cambios de cierto calado, como colocar a Aritz Elustondo, habitual central, en uno de los laterales, o hacer progresar al medio campo al internacional Álvaro Oyarzabal, quien ha jugado siempre como defensa lateral.

Igor Zubeldia, uno de los habituales para Eusebio en los últimos encuentros, no entró en el once titular, también desapareció con respecto al partido ante el Getafe Sergio Canales, que había tenido algunos problemas físicos y no fue convocado, lo que hace complicado intuir si es algo circunstancial o ilustrativo del nuevo papel de un jugador que acaba contrato este verano.

El delantero malagueño Juanmi Jiménez tuvo una posición en el campo distinta a la que ocupaba con Eusebio, en la que no brilló y todavía faltan por encajar piezas tan importante como la del capitán Xabi Prieto que sale de una lesión importante o el belga Adnand Januzaj, uno de los fichajes más caros de la historia de la Real, que no ha aportado gran cosa esta temporada.

Son cambios importantes que todavía no se pueden testar pero su principal virtud fue que la Real volvió a cerrar su portería, no encajó goles en una salida, algo que sólo había logrado ante el Betis, Athletic y Alavés, y quizás sea la base para cimentar el nuevo proyecto realista.

El punto conseguido, sin embargo, es totalmente insuficiente para una Real que está hundida en la clasificación y que, además de las tres plazas de descenso, sólo tiene dos equipos por debajo, eso sí no parece que vaya a correr peligro alguno la categoría en una temporada deficiente salvo que se produzca una ininterrumpida sucesión de triunfos en las últimas ocho jornadas.